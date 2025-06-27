«Я был внесен в список на уничтожение». Мэр Днепра Филатов обратился к главе МВД по поводу досье на себя у подозреваемого в убийстве Фарион

Мэр Днепра Борис Филатов публично обратился к главе МВД Игорю Клименко — по поводу того, что в смартфоне подозреваемого в убийстве Ирины Фарион Вячеслава Зинченко нашли досье на него.

Об этом городской голова 27 июня написал на своей странице в Facebook.

По мнению Филатова, факт нахождения досье может свидетельствовать о том, что был составлен определенный список граждан Украины, которые подлежали физическому уничтожению.

Реклама

«Это может свидетельствовать о том, что был составлен определенный список граждан Украины, подлежащих физическому уничтожению. И, как оказалось, в этот перечень внесен также и я. После получения данной информации, которая всколыхнула общество, я, проанализировав ее, а также другие данные, решил обратиться к Вам, как к руководителю МВД Украины — чтобы изложить некоторые общеизвестные факты и получить от вас соответствующий комментарий», — обратился он к Клименко.

По словам Филатова, утром 13 марта 2025 года трое неизвестных, которые были одеты в форму сотрудников корпорации ДТЭК прибыли на автомобиле Volkswagen с поддельным госномером АР3524ІВ и «незаконно установили камеру видеонаблюдения» возле его офиса.

«19 марта о факте незаконной установки камеры видеонаблюдения было сообщено уполномоченным лицам МВД Украины. Впрочем, по сей день никакой реакции на это нет. Однако именно сейчас — благодаря обнародованной накануне в СМИ информации о ходе указанного судебного заседания — мне стало точно понятно, с какой целью это тогда делалось», — продолжает он.

Кроме того, Филатов заявил, что 1 мая на блогера и общественного деятеля Сергея Стерненко, досье на которого тоже содержалось в смартфоне Зинченко, подвергся покушению и был ранен.

«Анализируя вышеуказанные события, невозможно прийти к другому выводу, кроме как о том, что все указанные события связаны между собой. И после обнародования информации о наличии ряда досье в отношении известных лиц, этот вывод очевиден. Основной задачей правоохранительных органов является защита законности и правопорядка, соблюдение прав и свобод человека и гражданина, борьба с преступностью, а также предотвращение и профилактика правонарушений. Заниматься этим, на основании закона, должны лица, находящиеся на службе», — написал он.

Кроме того, ссылаясь на законодательство, Филатов обратился к Клименко с просьбой предоставить информацию о том, почему он не был заранее предупрежден работниками МВД Украины о наличии досье на него у обвиняемого в убийстве Ирины Фарион.

Читайте также: Подозреваемый в убийстве Фарион хочет отказаться от ношения каски и бронежилета

26 июня во время заседания в Шевченковском райсуде Львова стало известно, что в смартфоне Вячеслава Зинченко, обвиняемого в убийстве экс-нардепа и лингвистки Ирины Фарион были обнаружены досье на мэра Днепра Бориса Филатова, блогера и общественного деятеля Сергея Стерненко и коммерсанта Геннадия Корбана.

Сам Стерненко в своем комментарии на инцидент заявил — ситуация свидетельствует об активизации террора со стороны России в пределах Украины.

«Я думал, россияне к террору и диверсиям в тылу перейдут значительно раньше. Сейчас их активность особенно высока: закладки, мопеды, использование втемную подростков и т. д. Все мы должны понимать, что враг будет терроризировать нас, пока существует», — отметил Стерненко.

Кроме того, блогер крайне удивился, что узнал об угрозе не от правоохранителей, а из сообщений СМИ.

«Отдельный прикол, что я об этом узнаю из новостей. Меня не вызвали следователи. Спасибо Нацполиции, что ничего не сказали о подготовке российских спецслужб к преступлению», — подытожил он.