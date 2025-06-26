В смартфоне обвиняемого в убийстве Ирины Фарион нашли изображения с логотипом ФСБ и символикой нацистов

Во Львове судьи исследовали материалы, которые правоохранители обнаружили в смартфоне Вячеслава Зинченко после задержания (Фото: Суспільне Львов/Ольга Иващук)

В смартфоне Вячеслава Зинченко, обвиняемого в убийстве экс-нардепа Ирины Фарион, правоохранители обнаружили изображения пророссийского характера — в частности с логотипом ФСБ и с нацистской символикой.

Об этом 26 июня сообщает Суспільне со ссылкой на информацию, озвученную во время рассмотрения дела в Шевченковском райсуде Львова.

Судьи исследовали материалы, которые правоохранители обнаружили в смартфоне Зинченко после задержания — в частности, скриншоты с улиц, где работала и жила Ирина Фарион, картинки с нацистской и российской символикой и фотоколлажи с ней.

«Обнаружено 7622 фотографии, отдельные из них отражены в протоколе как скриншоты. В частности, это скриншоты с карт города Львова», — заявил прокурор Дмитрий Петлеваный.

В частности, были найдены скриншоты с расположением вуза Львовская политехника, сквера святого Юра, проспекта имени Вячеслава Черновола, частиулицы Замарстыновской, улиц Белогорща, Струмок, Масарика (именно на ней в доме № 3 и проживала Фарион), Клепаривская, Варшавская, Малоголосковская, Сосюры.

Как сообщают правоохранители, всего у Зинченко на телефоне обнаружили 8 тысяч файлов.

Фото: Суспільне Львов/Ольга Иващук

Фото: Суспільне Львов/Ольга Иващук

Еще в гаджете у него нашли изображения пророссийского характера — с логотипом ФСБ страны-агрессора РФ и с нацистской символикой (со свастикой, нацистским диктатором Адольфом Гитлером и солдатами Третьего Рейха).

«Это не касается моих взглядов, это просто загруженные мемы, это шутка. Наоборот, это шутка, которая высмеивает пророссийскую позицию, что у Гитлера есть сходство с Азовом», — заявил Зинченко в суде.

Кроме того, правоохранители нашли на смартфоне мем, высмеивающий Фарион, который обвиняемый загрузил в телефон 25 июля 2024 года в 01:20 — чуть более чем за полсуток до его задержания.

«Мы видим, что эта фотография загружена 25.07, уже после убийства. Но мне интересно, что эта фотография делает на носителе, который принадлежит Зинченко», — прокомментировала ситуацию дочь Фарион, София Лицо.

Кроме того, в смартфоне Зинченко обнаружили изображения с буквой Z (эмблемой российских оккупантов), с «георгиевской лентой» и картинку с неонацистскими лозунгами.

После этого прокурор зачитал записи с телефона Зинченко, очевидно, из определенных источников, о слежке за объектами и о том, как не быть пойманным, а также список необходимых для этого вещей.

«В облачном хранилище, которым пользовался Зинченко, есть записи о нахождении там файлов с такими названиями. Среди файлов есть PDF-файл с названием Фарион Ирина Дмитриевна. Файл создан 6 марта 2024 года. Содержимое указанного файла выгружено. В частности, ИНН указан номер, адрес: г. Львов, ул. Масарика, дом 3. Место работы: Львовская политехника. Возраст: 59 лет и тому подобное», — сказал Петлеваный.

По словам прокурора, в найденной на смартфоне переписке, которая длилась с 26 марта по 29 марта 2024 года, Зинченко под ником Параноик договаривается о приобретении стартового пистолета Stalker 2914 у пользователя под псевдонимом Алек и покупает его за 3,1 тысячи грн.

Кроме того, по информации прокуратуры, в период 7−8 апреля 2024 года на одном из сайтов фигурант приобрел переделанный пистолет Stalker 2906 у человека под псевдонимом Робин Гуд за 4 тысячи грн.

Также в телефоне обвиняемого обнаружили досье на мэра Днепра Бориса Филатова, блогера и общественного деятеля Сергея Стерненко и коммерсанта Геннадия Корбана.

«Что касается всех заметок и всех файлов, кроме Фарион Ирины Дмитриевны, там нет ничего, что указывало бы на национальную нетерпимость к общественным деятелям, которые защищают украинский язык», — заявил Зинченко.

Затем Шевченковский райсуд объявил перерыв до 11:00 21 июля.

Убийство Ирины Фарион — что известно

25 июля 2024 года в Днепре задержали Вячеслава Зинченко, подозреваемого в убийстве экс-нардепа от ВО Свобода, публицистки и языковеда Ирины Фарион, которая умерла во Львове после выстрела в нее 19 июля.

26 июля МВД Украины провело брифинг, на котором раскрыло детали организации и убийства Фарион. Правоохранители рассказали, что задержанному уже объявили о подозрении по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины, которая предусматривает до 15 лет лишения свободы.

26 июля Зинченко избрали меру пресечения в виде содержания под стражей без альтернативы внесения залога. Сам он своей вины не признает.

25 декабря 2024-го в Нацполиции сообщили, что Зинченко изменили квалификацию преступления и теперь ему инкриминируют умышленное убийство лица в связи с выполнением им гражданского долга по мотивам национальной нетерпимости и незаконное обращение с оружием. Дело направили в суд, Зинченко грозит пожизненное лишение свободы.