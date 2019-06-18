Исчезла среди бела дня. В Одесской области пятый день ищут 11-летнюю девочку Вчера, 14:21 Сюжет Цей матеріал також доступний українською Вячеслав Аброськин via Facebook Фото пропавшей Дарьи Лукьяненко Вячеслав Аброськин via Facebook

В Одесской области с 14 июня длятся масштабные поиски 11-летней школьницы Дарьи Лукьяненко, которая пропала среди бела дня в центре поселка Ивановка.

НВ собрало все самые важные подробности резонансной истории.



Что произошло

11-летняя Дарья Лукьяненко исчезла при загадочных обстоятельства днем в четверг, 13 июня, в райцентре Ивановка (Одесская область).

Около 14:00 девочка вышла с местного рынка, где работает ее мама, и отправилась пешком на занятие танцевального кружка, проводившегося в здании школы. Ей предстояло преодолеть небольшое расстояние — около километра — по улицам поселка.

У Дарьи длинные русые волосы / Фото: Нацполиция

Однако на кружок Дарья в тот день не попала и домой не вернулась, а ее телефон отключен с момента предполагаемого похищения. Как сообщает ТСН, родители забили тревогу ближе к вечеру. Обзвонив подруг дочери, они выяснили, что девочка не приходила на танцевальное занятие, и поздно вечером 13 июня обратились в полицию.

Камеры наблюдения последний раз зафиксировали девочку неподалеку от рынка. Старшая сестра Дарьи рассказала съемочной группе ТСН, что за несколько минут до этого она вышла от мамы в хорошем настроении, а ссор и недомолвок в семье не было — что подтверждают и знакомые семьи, и директор.

Несколько односельчан пропавшей девочки слышали пронзительный детский крик

В то же время сразу несколько односельчан пропавшей девочки слышали пронзительный детский крик в районе одной из улиц, находящейся примерно в трехстах метрах от городского рынка. Один из них подумал, что на ребенка напали бродячие собаки. Однако когда он выбежал на улицу, чтобы помочь, то никого там не нашел — об этом мужчина рассказал и ТСН, и волонтерским группам, задействованным в поисках.

В СМИ также сообщалось, что в момент исчезновения Дарья якобы вела трансляцию в сети Instagram, которая внезапно прекратилась. Однако эти данные пока не подтверждены.

«Одна из версий, которую рассказали местные дети: Даша шла по улице и снимала прямой эфир в Instagram, затем трансляция резко оборвалась. Насколько она правдива? Мы для себя ее не подтвердили», — рассказали изданию Крапка волонтеры поисковой группы Маяк.

Сюжет ТСН Тиждень об исчезнувшей Дарье Лукьяненко:

Какие приметы Дарьи

14 июня полиция объявила о розыске Дарьи Лукьяненко, обнародовала несколько ее фотографий и сообщила о приметах школьницы.

На вид ей 11−13 лет, худощавого телосложения. У девочки длинные русые волосы и карие глаза.

В день исчезновения Дарья была одета в белую футболку с розовыми и белыми фламинго, розовые шорты, черные сандалии. С ней была яркая девичья сумочка с разноцветными пайетками-чешуей.

В этой футболке и с этой сумкой Дарья была в день исчезновения / Фото: Нацполиция

Всех, кто располагает какой-либо информацией о девочке либо видел ее, просят звонить по номерам (4 854) 2−01−34; 798−02−62 либо на спецлинию 102.

Как ищут девочку и что говорит полиция

По факту исчезновения девочки полиция возбудила уголовное дело (п. 2 ч. 2 Уголовного кодекса Украины — умышленное убийство малолетнего ребенка), за которое предусмотрено наказание от 10−15 лет лишения свободы до пожизненного заключения.

С самого начала поисков в Одесской области развернули беспрецедентную поисковую операцию. В ней принимают участие 100 нацгвардейцев, сотрудники пяти близлежащих к Ивановке райотделов полиции, более сотни волонтеров и десятки работников ГСЧС.

Они круглосуточно прочесывают окрестные поля, посадки, овраги и заброшенные здания. Произведены десятки обысков и подворовых обходов, а на въезде в райцентр работают посты Нацполиции, досматривающие автомобили.

Кроме того, операции помогают водолазы, кинологи и пилоты местного аэроклуба, ведущие поиски с воздуха. Однако по состоянию на понедельник, 18 июня, полиция не обнародовала какой-либо информации, проливающей свет на судьбу пропавшей Дарьи.

Согласно одной из версий, девочку могли похитить и увезти на автомобиле — в соцсетях даже распространяют фото предполагаемой машины похитителей. Как сообщает ТСН, полицейские действительно отслеживают автомобили, проезжавшие через Иванкову в день исчезновения Дарьи.

Тем временем полицейские задержали мошенника, попытавшегося потребовать у семьи девочки выкуп за ребенка. Им оказался 24-летний ранее судимый житель Николаевской области.

К похищению Дарьи отношения он не имел, однако намеревался заработать таким образом $10 тыс., сообщил первый замначальника Нацполиции Вячеслав Аброськин.

