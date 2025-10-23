В пятницу в Украине будут действовать графики почасовых отключений — Укрэнерго

23 октября, 20:15
В пятницу, 24 октября, будут применяться графики отключений электроэнергии (Фото: REUTERS/Gleb Garanich)

В пятницу, 24 октября, в отдельных регионах Украины будут применяться графики отключений электроэнергии для бытовых и промышленных потребителей.

Об этом сообщили в Укрэнерго.

Графики почасовых отключений будут действовать с 07:00 до 23:00 объемом от 1,5 до 2,5 очередей.

Для промышленных потребителей ограничения будут применяться также с 07:00 до 23:00.

22 октября Минэнерго сообщало, что Россия осуществила новую массированную атаку ракетами и дронами на энергетическую инфраструктуру Украины.

