В пятницу, 24 октября, будут применяться графики отключений электроэнергии (Фото: REUTERS/Gleb Garanich)

В пятницу, 24 октября, в отдельных регионах Украины будут применяться графики отключений электроэнергии для бытовых и промышленных потребителей.

Об этом сообщили в Укрэнерго.

Графики почасовых отключений будут действовать с 07:00 до 23:00 объемом от 1,5 до 2,5 очередей.

Для промышленных потребителей ограничения будут применяться также с 07:00 до 23:00.

23 октября в 12 регионах Украины с 07:00 до 23:00 действуют графики почасовых отключений электроэнергии объемом до трех очередей одновременно. Также действуют графики отключений для промышленности и бизнеса.

22 октября Минэнерго сообщало, что Россия осуществила новую массированную атаку ракетами и дронами на энергетическую инфраструктуру Украины.