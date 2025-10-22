Во многих регионах Украины ввели почасовые отключения света: графики и список

В Киеве, Киевской, Днепропетровской, Сумской, Харьковской, Полтавской, Кировоградской и Житомирской, Черкасской и Запорожской областях в среду, 22 октября, с 16:00 ввели графики стабилизационных отключений света для всех потребителей .

Как отметили в Укрэнерго, в этих регионах действуют почасовые отключения электроэнергии. Под ограничения попали как бытовые потребители, так и бизнес.

График отключения света Киев

В Киеве узнать подробности об отсутствии света можно в Telegram-канале ДТЭК. В ведомстве добавили, что об изменениях в графиках будут сообщать в Telegram. Проверить графики стабилизационных отключений и сроки возвращения света также можно в чат-боте ДТЭК в Viber, Telegram, приложении Киев Цифровой.

С 16 до 21:00 свет будет отсутствовать у потребителей по следующим группам: 1.1; 1.2; 2.1; 2.2; 3.1; 3.2.

свет будет отсутствовать у потребителей по следующим группам: 1.1; 1.2; 2.1; 2.2; 3.1; 3.2. С 20 до 24:00 электроэнергии не будет у потребителей таких групп: 4.1; 4.2; 5.1; 5.2; 6.1; 6.2.

Инфографика: ДТЭК - официальный канал / Telegram

Фото: ДТЭК – официальный канал / Telegram

График отключения света Киевская область

В Киевской области графики стабилизационных отключений также опубликовали в Telegram-канале ДТЭК. Проверить графики стабилизационных отключений и сроки возвращения света можно в чат-боте Viber или Telegram.

очередь 1.1 — света не будет с 12:30 до 16:00; с 23:00 до 24:00;

— света не будет с 12:30 до 16:00; с 23:00 до 24:00; 1. 2 — с 12:30 до 16:00; с 23:00 до 24:00;

— с 12:30 до 16:00; с 23:00 до 24:00; 2. 1 — с 12:30 до 20:00;

— с 12:30 до 20:00; 2. 2 — с 08:00 до 09:00; с 12:30 до 20:00;

— с 08:00 до 09:00; с 12:30 до 20:00; 3. 1 — с 08:00 до 10:00; с 16:00 до 23:00;

— с 08:00 до 10:00; с 16:00 до 23:00; 3. 2 — с 08:00 до 10:00; с 16:00 до 23:00;

— с 08:00 до 10:00; с 16:00 до 23:00; 4. 1 — с 08:00 до 10:00; с 16:00 до 23:00;

— с 08:00 до 10:00; с 16:00 до 23:00; 4. 2 — с 08:00 до 12:30; с 16:00 до 23:00;

— с 08:00 до 12:30; с 16:00 до 23:00; 5. 1 — с 10:00 до 12:30; с 15:00 до 16:00; с 19:00 до 24:00;

— с 10:00 до 12:30; с 15:00 до 16:00; с 19:00 до 24:00; 5. 2 — с 09:00 до 12:30; с 15:00 до 16:00; с 19:00 до 24:00;

— с 09:00 до 12:30; с 15:00 до 16:00; с 19:00 до 24:00; 6. 1 — с 10:00 до 12:30; с 19:00 до 24:00;

— с 10:00 до 12:30; с 19:00 до 24:00; 6.2 — с 10:00 до 13:00; с 19:00 до 24:00.

Инфографика: ДТЭК – официальный канал / Telegram

Фото: ДТЭК – официальный канал / Telegram

График отключения света Днепропетровская область

ДТЭК Днепровской электросети сообщили, что проверить графики стабилизационных отключений и сроки возвращения света можно в чат-боте Viber или Telegram. Узнать свою группу можно на сайте ДТЭК. В Днепропетровской области 22 октября действуют следующие графики отключения света:

очередь 1.1 — света не будет с 13:00 до 15:30 и с 22:30 до 24:00;

— света не будет с 13:00 до 15:30 и с 22:30 до 24:00; 1.2 — с 13:00 до 15:30;

— с 13:00 до 15:30; 2.1 — с 13:00 до 15:30 и с 22:30 до 24:00;

— с 13:00 до 15:30 и с 22:30 до 24:00; 2.2 — с 22:30 до 24:00;

— с 22:30 до 24:00; 3.1 — с 15:30 до 19:00;

— с 15:30 до 19:00; 3.2 — с 15:30 до 19:00;

— с 15:30 до 19:00; 4.1 — с 15:30 до 19:00;

— с 15:30 до 19:00; 4.2 — свет будет весь день;

— свет будет весь день; 5.1 — с 19:00 до 22:30;

— с 19:00 до 22:30; 5.2 — с 19:00 до 22:30;

— с 19:00 до 22:30; 6.1 — с 19:00 до 22:30; 6.2 — свет будет весь день.

Инфографика: ДТЭК – официальный канал / Telegram

Инфографика: ДТЭК – официальный канал / Telegram

График отключения света Полтавская область

В Полтавской области узнать подробности об отсутствии света можно на сайте Полтаваоблэнерго. Инструкция по пользованию графиком опубликована также на сайте облэнерго.

По данным из графика, в области с 18:30 по 23:59 введен график отключений в объеме 2,5 очередей.

Инфографика: Полтаваоблэнерго

График отключения света Сумская область

В Сумской области будут действовать графики почасовых отключений в объеме двух очередей. На сайте Сумыоблэнерго можно получить информации о плановых отключениях, текущие аварийные отключения света, свою очередь отключений и график.

Инфографика: Сумыоблэнерго

График отключения света Кировоградская область

Кировоградоблэнерго сообщило о графиках отключений света для Кропивницкого и Александрийского районов области с 15:00 до конца суток для двух очередей одновременно.

График отключения света Житомирская область

В Житомирской области с графиками почасовых отключений электроэнергии можно ознакомиться на сайте облэнерго. Также отследить почасовые отключения света можно благодаря приложению Світлочек.

График отключения света Харьковская область

В Харьковской области ввели 2,5 очереди отключений. В Telegram-канале Харьковоблэнерго опубликовали график с перечнем адресов и очередями отключений. Также там опубликована инструкция о том, как узнать свою группу.

Инфографика: Харьковоблэнерго

График отключения света Запорожская область

В Запорожской области до конца суток одновременно будут обесточиваться две очереди потребителей электроэнергии. Перечень адресов, которые обесточиваются, можно посмотреть на официальном сайте облэнерго. На сайте облэнерго опубликовали такой график отключения света по очередям (подочереди):

1.1, 1.2, 2.1, 2.2 очереди — без света с 15:30 — до 18:30;

3.1, 3.2, 4.1, 4.2 очереди — с 18:30 — 22:00;

5.1. 5.2, 6.1, 6.2 очереди — с 22:00 — 24:00.

График отключения света Черкасская область

В Черкасской области тоже будут действовать графики отключений света. В облэнерго по состоянию на 16:40 опубликовали такой график:

1 очередь І подчередь — с 19:30 до 21:30;

1 очередь II подстрочника — с 19:30 до 21:30;

2 очередь І подчередь — с 21:30 до 23:30;

2 очередь II подчередь — с 21:30 до 23:30;

3 очередь І подчередь — с 21:30 до 23:30;

3 очередь II подочередь — с 21:30 до 23:30;

4 очередь І подочередь — с 17:30 до 19:30, с 23:30 до 24:00;

4 очередь II подочередь с 17:30 до 19:30, с 23:30 до 24:00;

5 очередь I подочередь с 17:30 до 19:30, с 23:30 до 24:00;

5 очередь II подочередь с 17:30 до 19:30, с 23:30 до 24:00;

6 очередь I подочередь с 19:30 до 21:30;

6 очередь II подочередь с 19:30 до 21:30.

Ранее в Укрэнерго сообщали, что во всех областях Украины, где ранее действовали аварийные отключения, с 16:00 вводятся графики почасовых отключений электроэнергии (ГПВ).

Также с 16:00 до 22:00 будут действовать графики ограничения мощности для промышленных потребителей по всей Украине, предупредили в Укрэнерго.

В ночь на 22 октября враг массированно атаковал Украину, в частности оккупанты нанесли удар по Киеву, Полтаве, Запорожью, Одесской, Черкасской и Днепропетровской областях.