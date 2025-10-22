Что нужно знать об отключении света после российских атак (Фото: REUTERS/Gleb Garanich)

Компания YASNO дала ответ на самые популярные вопросы об отключении электроэнергии после российских атак: когда вернут свет и почему его нет по вашему адресу.

Об этом сообщила пресс-служба YASNO.

Компания рассказала, что узнать, применены ли стабилизационные графики или действуют экстренные отключения, можно через приложение YASNO Mobile.

По словам YASNO, информация о статусе отключения сразу отображается на главной странице. Также можно настроить оповещение по вашему адресу (или нескольким адресам), чтобы сразу узнавать об изменениях.

Компания отметила, что если применены экстренные отключения, это означает, что энергетики работают над восстановлением, но точное время возвращения электроэнергии пока неизвестно.

Как только у энергетиков появится понимание, когда удастся вернуть свет, информация об этом может появиться на официальных страницах Минэнерго, Укрэнерго, YASNO, ДТЭК.

Если же всюду свет вернули, а у вас его нет, скорее всего, это локальная авария, сообщает компания.

YASNO советует в таком случае спросить обслуживающую организацию и оператора системы распределения, к сетям которого подключен ваш дом.

«После каждого обстрела, чтобы стабилизировать ситуацию обычно применяют экстренные отключения. Пока они действуют, энергетики осматривают объекты, дают оценку и ликвидируют последствия. Отключения отменяют сразу, как только все удастся восстановить», — говорит гендиректор YASNO Сергей Коваленко.

В ночь на 22 октября враг массированно атаковал Украину, в частности оккупанты нанесли удар по Киеву, Полтаве, Запорожью, Одесской, Черкасской и Днепропетровской областях.

Ночью и утром 22 октября в Киеве раздавались взрывы, Россия атаковала столицу ракетами и дронами. По данным властей, последствия фиксируют как минимум в трех районах, есть попадания в многоэтажки в Днепровском и Дарницком районах, на Печерске — попадание в трехэтажный жилой дом. Сообщалось о пяти раненых и двух погибших.

В Киеве в результате российской атаки два человека погибли, еще 21 человек получил ранения, среди них пятеро детей. Четырех детей и пятерых взрослых госпитализировали, среди пострадавших есть двухлетний ребенок.

В Киеве, Киевской, Днепропетровской, Черкасской, Полтавской и Сумской областях Украины 22 октября ввели аварийные отключения света из-за российского удара по энергосистеме.

Ранее Укрэнерго сообщало, что наихудшая ситуация с электроснабжением на Сумщине и Черниговщине.