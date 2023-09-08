В Кривом Роге российская ракета попала в админздание: известно о погибшем полицейском и 25 раненых — фото

8 сентября, 09:43
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Россияне попали ракетой в админздание полиции в Кривом Роге (Фото:Сергей Лысак/Telegram)

Россияне попали ракетой в админздание полиции в Кривом Роге (Фото:Сергей Лысак/Telegram)

Россияне нанесли ракетный удар по центру Кривого Рога в пятницу, 8 сентября, попав в одно из административных зданий полиции. Известно об одном погибшем, количество пострадавших возросло с девяти до 25.

Глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак сообщил, что трех человек достали из-под завалов.

По словам главы МВД Игоря Клименко, погиб полицейский, а спасенные — в тяжелом состоянии. Еще шесть сотрудников полиции получили травмы различной степени тяжести. Вскоре он уточнил, что по состоянию на 10:00 количество пострадавших возросло до 25.

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Начальник Совета обороны города Александр Вилкул рассказал, что в здании было несколько офисов, в том числе и его фонда Украинская перспектива.

В результате атаки загорелись гаражи — огонь охватил 200 кв. м. Также пострадали близлежащие жилые дома. Правоохранители проверяют состояние жителей. Продолжаются спасательные работы.

Сергей Лысак/Telegram
Фото: Сергей Лысак/Telegram
Игорь Клименко/Telegram
Фото: Игорь Клименко/Telegram
Игорь Клименко/Telegram
Фото: Игорь Клименко/Telegram

Ранее после объявления воздушной тревоги около 9 утра Вилкул сообщил о взрыве в городе.

Последний раз Россия атаковала Кривой Рог 28 августа. Тогда в результате ракетного удара были разрушены два дачных дома, еще пять — изувечены.

Редактор: Катерина Денисова

Теги:   Полиция Днепропетровская область Кривой Рог Ракетные удары Полицейские Александр Вилкул Игорь Клименко Война России против Украины

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