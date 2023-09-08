В Кривом Роге прогремел взрыв. Воздушные силы предупреждали о ракетной угрозе

8 сентября, 09:06
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Дым в небе Украины после сбития ракеты после сбития ракеты (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

Дым в небе Украины после сбития ракеты после сбития ракеты (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

В Кривом Роге Днепропетровской области в пятницу, 8 сентября, раздался взрыв. Об этом сообщил начальник Совета обороны города Александр Вилкул.

В 08:55 в большинстве регионах Украины, в частности в Киеве, объявили воздушную тревогу. Воздушные силы ВСУ сообщили о ракетной опасности.

«Кривой Рог. Взрыв. Ничего не снимаем и не выкладываем в Интернет», — написал Вилкул.

В 09:15 в Днепропетровской и других областях начали отменять воздушную тревогу.

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Редактор: Катерина Денисова
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