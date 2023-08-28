Россия ударила ракетами по Кривому Рогу. Уничтожены два дома, еще пять — повреждены 28 августа, 07:37 Последствия российского удара по Кривому Рогу 22 августа (Фото:Сергей Лысак/Telegram)

Российские оккупанты в понедельник утром, 28 августа, ударили ракетами по Кривому Рогу Днепропетровской области. Пострадавших нет.

Об этом сообщил глава ОВА Сергей Лысак.

Россияне осуществили атаку с южного направления, применив тактическую авиацию. В результате удара разрушены два дачных дома, еще пять — изувечены. Также загорелась хозяйственная постройка.

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«Обошлось без погибших и пострадавших. Последствия удара уточняются», — добавил Лысак.

Кроме этого, оккупанты дважды обстреляли Никопольский район из тяжелой артиллерии. К вечеру, 27 августа, целились по Марганецкой громаде, ночью — по Мировской. Поврежден частный дом, пострадавших нет.

Под утро в большинстве регионов Украины объявили воздушную тревогу — Воздушные силы сообщили о пусках российских ракет Калибр из акватории Черного моря. В Полтавской области оккупанты попали в промышленный объект.

