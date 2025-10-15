Российские войска ночью атаковали Украину более 100 дронами, есть попадания 26 шахедов

15 октября, 08:58
ПВО Украины обезвредила 86 российских дронов из 113 ночью 15 октября 2205 года (Фото: ГПСУ)

Войска страны-агрессора России в ночь на среду, 15 октября, атаковали Украину 113 ударными БпЛА типа Shahed, Гербера и беспилотниками других типов, около 50 из них — шахеды.

Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ.

Противовоздушная оборона обезвредила, предварительно, 86 российских дронов на севере, юге и востоке страны.

В результате атаки зафиксировано попадание 26 беспилотников на 11 локациях, а также падение сбитых целей и обломков на одной локации.

Воздушные силы ВСУ предупреждают, что по состоянию на 08:30 российская атака продолжается, в воздушном пространстве остаются несколько дронов.

Ранее 15 октября сообщалось, что Россия ночью массированно атаковала дронами Днепропетровскую область, повреждена энергетическая инфраструктура, пострадал 19-летний парень.

Также в ГСЧС сообщили об ударе по Черниговской области. В Семеновке Новгород-Северского района вражеский дрон попал в жилой дом.

