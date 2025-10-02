В Киеве и ряде областей объявлена воздушная тревога из-за угрозы БпЛА

2 октября в Киеве и и ряде областей Украины объявили воздушную тревогу из-за угрозы дронов / Фото иллюстративное (Фото: REUTERS/Viacheslav Ratynskyi)

В четверг, 2 октября, в Киеве и ряде регионов Украины объявили воздушную тревогу из-за угрозы шахедов.

Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.

Обновлено 13:27 Вражеские БпЛА приближаются к Киеву с севера.

Отмечается, что дроны сейчас находятся над Киевским водохранилищем и направляются курсом на юг, на Киев.

«В Киеве раздается воздушная тревога из-за угрозы вражеских БПЛА. Просим киевлян направляться в укрытия и находиться там до завершения воздушной тревоги», — сообщили в КГВА.

В ночь на 2 октября страна-агрессор Россия запустила по Украине 86 ударных дронов типа Shahed и других моделей. ПВО сбила 53 беспилотника, однако зафиксировано 31 попадание в шести регионах.

Новость дополняется