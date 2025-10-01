В Киеве и ряде областей объявляли воздушную тревогу из-за угрозы шахедов

В среду, 1 октября, в Киеве и ряде регионов Украины объявляли воздушную тревогу из-за угрозы дронов.

Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.

Обновлено 08:51 В КГВА объявили об отбое воздушной тревоги.

Отмечается, что дрон сейчас находится над Киевским водохранилищем и направляется курсом на юг, на Киев.

«В столице объявлена воздушная тревога из-за угрозы вражеских БПЛА. Призываем жителей города немедленно пройти в ближайшие укрытия и оставаться там до завершения тревоги», — сообщили в КГВА.

В ночь на 1 октября враг атаковал Украину 49 ударными дронами типа Shahed, Гербера и другими, а также четырьмя баллистическими ракетами и противокорабельной ракетой Оникс.

ПВО сбила или подавила 44 БПЛА, зафиксировано 5 попаданий на 6 локациях.