В Киеве и ряде областей объявляли воздушную тревогу из-за угрозы шахедов

1 октября, 08:51
Поделиться:
В Украине объявили воздушную тревогу из-за угрозы шахедов (Фото: Flickr)

В Украине объявили воздушную тревогу из-за угрозы шахедов (Фото: Flickr)

В среду, 1 октября, в Киеве и ряде регионов Украины объявляли воздушную тревогу из-за угрозы дронов.

Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.

Обновлено 08:51 В КГВА объявили об отбое воздушной тревоги.

Отмечается, что дрон сейчас находится над Киевским водохранилищем и направляется курсом на юг, на Киев.

Реклама

«В столице объявлена воздушная тревога из-за угрозы вражеских БПЛА. Призываем жителей города немедленно пройти в ближайшие укрытия и оставаться там до завершения тревоги», — сообщили в КГВА.

В ночь на 1 октября враг атаковал Украину 49 ударными дронами типа Shahed, Гербера и другими, а также четырьмя баллистическими ракетами и противокорабельной ракетой Оникс.

ПВО сбила или подавила 44 БПЛА, зафиксировано 5 попаданий на 6 локациях.

Редактор: София Хушвахтова

Теги:   Воздушная тревога Война России против Украины шахеды

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сьогодні в Україні з Андрієм Смирновим

Дайджест новин від відповідального редактора журналу NV

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies