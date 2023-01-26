В Киеве прогремели взрывы, все службы направляются в Днепровский район — Кличко 26 января, 10:09 Фото последствий взрыва во время российской атаки (Фото:Киевская городская власть/Facebook)

В Днепровском районе Киева во время масштабной воздушной тревоги в четверг, 26 января, раздались взрывы.

Об этом мэр столицы Виталий Кличко написал в Telegram.

Все службы направляются на место взрыва. Кличко призвал киевлян оставаться в укрытиях.

Ранее в Киевской городской военной администрации сообщили, что Россия выпустила по столице более 15 крылатых ракет. Все сбили силы ПВО. Глава Винницкой ОВА заявил о попадании вражеских ракет, в Одесской области повреждены два объекта критической энергоинфраструктуры. Во всех регионах продолжается воздушная тревога.

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