Массированная атака РФ: в Винницкой области есть попадание вражеских ракет 26 января, 10:13 Россия нанесла массированный ракетный удар по Украине (Фото:www.facebook.com/PvkCenter)

В Винницкой области есть попадание вражеских ракет, сообщил глава Винницкой ОВА Сергей Борзов в четверг, 26 января.

«В Винницкой области есть попадание вражеских ракет. Пострадавших нет», — написал он в Telegram.

По его словам, все оперативные службы работают на месте.

26 января Украина отражает новую массированную ракетную атаку РФ. По всей Украине объявлена воздушная тревога.

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Ночью Россия атаковала Украину иранскими дронами, были сбиты все 24, из них около 15 — в небе над Киевом.