Массированная атака РФ: в Винницкой области есть попадание вражеских ракет

26 января, 10:13
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Россия нанесла массированный ракетный удар по Украине (Фото:www.facebook.com/PvkCenter)

Россия нанесла массированный ракетный удар по Украине (Фото:www.facebook.com/PvkCenter)

В Винницкой области есть попадание вражеских ракет, сообщил глава Винницкой ОВА Сергей Борзов в четверг, 26 января.

«В Винницкой области есть попадание вражеских ракет. Пострадавших нет», — написал он в Telegram.

По его словам, все оперативные службы работают на месте.

26 января Украина отражает новую массированную ракетную атаку РФ. По всей Украине объявлена воздушная тревога.

Видео дня

Ночью Россия атаковала Украину иранскими дронами, были сбиты все 24, из них около 15 — в небе над Киевом.

https://www.youtube.com/watch?v=KZYOXjir7Mc
Редактор: Дарья Колесниченко

Теги:   Винницкая область Война России против Украины Ракетный удар

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