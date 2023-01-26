ВСУ сбили все запущенные Россией ночью дроны 26 января, 06:29 ВСУ (Фото:BBC)

В ночь на 26 января россияне атаковали территорию Украины с использованием иранских дронов-камикадзе Shahed-136/131. Противник применил 24 шахеда.

Об этом сообщили в Командовании Воздушных сил ВСУ.



Пуски ударных БПЛА совершались с восточного побережья Азовского моря. По предварительным данным, противник применил 24 шахеда.

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«Все 24 вражеских воздушных цели были уничтожены зенитными ракетными подразделениями, авиацией, мобильными огневыми группами Воздушных Сил во взаимодействии с подразделениями ПВО других составляющих Сил обороны Украины», — говорится в сообщении.

Подавляющее количество дронов-камикадзе уничтожено в центре страны — в зоне ответственности воздушного командования Центр.