ВСУ сбили все запущенные Россией ночью дроны
ВСУ (Фото:BBC)
В ночь на 26 января россияне атаковали территорию Украины с использованием иранских дронов-камикадзе Shahed-136/131. Противник применил 24 шахеда.
Об этом сообщили в Командовании Воздушных сил ВСУ.
Пуски ударных БПЛА совершались с восточного побережья Азовского моря. По предварительным данным, противник применил 24 шахеда.
«Все 24 вражеских воздушных цели были уничтожены зенитными ракетными подразделениями, авиацией, мобильными огневыми группами Воздушных Сил во взаимодействии с подразделениями ПВО других составляющих Сил обороны Украины», — говорится в сообщении.
Подавляющее количество дронов-камикадзе уничтожено в центре страны — в зоне ответственности воздушного командования Центр.