Россияне не могут лечить своих военных из-за нехватки врачей на оккупированных территориях — ЦНС 17 мая, 04:40 Российские оккупанты (Фото:REUTERS/Alexey Malgavko)

Россияне не могут найти достаточное количество медиков на оккупированных территориях для лечения раненых российских военных. Медицинские учреждения на ТОТ перегружены.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления.



«Оккупанты не могут найти достаточное количество врачей на временно оккупированных территориях. Россияне испытывают проблемы с лечением военнослужащих. Из-за большого количества раненых медицинские учреждения на ТОТ перегружены, врачей заставляют работать в несколько смен», — говорится в сообщении.

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По данным ЦНС, россияне побуждают медиков к сотрудничеству, обещая за лечение раненых окупантов премии от 20 до 100 тысяч рублей.

Однако, отметили в Спротиве, это очередная ложь, поскольку за неимением денег россияне ранее уже перестали выплачивать зарплаты работникам оккупационных администраций и прекратили начислять социальные льготы.