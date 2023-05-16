Назначенный оккупантами «главврач» лечит людей игрой на аккордеоне — видео

16 мая, 20:05
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Методы врача-коллаборанта выглядят, мягко говоря, странными (Фото:Коллаж NV)

Методы врача-коллаборанта выглядят, мягко говоря, странными (Фото:Коллаж NV)

Из-за серьезного дефицита кадров, связанного с нежелания украинцев иметь дело с оккупантами и регулярными покушениями на коллаборантов, россиянам приходится назначать на ответственные «должности» на временно подконтрольных им территориях местных маргиналов.

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Так, журналистка издания ҐРУНТ рассказала у себя в соцсетях о «главвраче» в селе, где проживают ее родители, который лечит людей игрой на аккордеоне, опубликовав соответствующее видео.

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«Вот это, значит, на видео лечение по китайской методике. Нарисовал две точки на коленках, жена больного массировала точки, а врач играл на гармошке. Я только надеюсь, что россиян он будет лечить так же», — отметила она в описании к обнародованным кадрам.

https://twitter.com/lorigreen_/status/1658403170635116544
https://twitter.com/lorigreen_/status/1658410440160862209

В то же время, где именно было снято данное видео, журналистка не уточнила.

В свою очередь в комментариях отметили, что происходящее на нем действо похоже на сцену из какого-то нового фильма режиссера фильмов Мої думки тихі и Люксембург, Люксембург Антонио Лукича.

Скриншот/Twitter
Фото: Скриншот/Twitter
Скриншот/Twitter
Фото: Скриншот/Twitter
Скриншот/Twitter
Фото: Скриншот/Twitter
Редактор: Олег Кононенко

Теги:   Музыка Российская агрессия Коллаборант Медики Врачи Война России против Украины

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