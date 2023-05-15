В ожидании контрнаступления ВСУ. Российские оккупанты устанавливают защитные сооружения по всему Мариуполю и вокруг него — советник мэра
Разрушенный металлургический комбинат Азовсталь (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)
В ожидании контрнаступления ВСУ российские оккупанты активно укрепляют оборонительные сооружения в Мариуполе.
«Оккупанты продолжают укрепляться в Мариуполе. Они устанавливают защитные сооружения по всему городу и вокруг него. В основном россияне устанавливают бетонные доты с пулеметами у мостов. Очень неплохо они маскируют их», — сказал он в эфире телеканала Эспрессо.
По его словам, все остальное в городе будто бы замерло и все ждут контрнаступления ВСУ.
Андрющенко рассказал, что в Мариуполе происходит постоянная ротация оккупационных войск РФ.
"Есть определенные перемещения военной техники и личного состава оккупационных российских войск в Мариуполе. Если из города оккупанты перебрасывают на линию фронта определенные подразделения, то на их место сразу заходят другие. Локацию они могут менять, однако всеобщее скопление российских подразделений в Мариуполе держится на одном уровне», — сказал он.
13 мая в районе временно оккупированного Мариуполя раздалась серия взрывов. Мэрия города сообщила о девяти ударах по позициям россиян и около 50 убитых оккупантах.