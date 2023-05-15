В ожидании контрнаступления ВСУ. Российские оккупанты устанавливают защитные сооружения по всему Мариуполю и вокруг него — советник мэра 15 мая, 10:19 Разрушенный металлургический комбинат Азовсталь (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

В ожидании контрнаступления ВСУ российские оккупанты активно укрепляют оборонительные сооружения в Мариуполе.

«Оккупанты продолжают укрепляться в Мариуполе. Они устанавливают защитные сооружения по всему городу и вокруг него. В основном россияне устанавливают бетонные доты с пулеметами у мостов. Очень неплохо они маскируют их», — сказал он в эфире телеканала Эспрессо.

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По его словам, все остальное в городе будто бы замерло и все ждут контрнаступления ВСУ.

Андрющенко рассказал, что в Мариуполе происходит постоянная ротация оккупационных войск РФ.

"Есть определенные перемещения военной техники и личного состава оккупационных российских войск в Мариуполе. Если из города оккупанты перебрасывают на линию фронта определенные подразделения, то на их место сразу заходят другие. Локацию они могут менять, однако всеобщее скопление российских подразделений в Мариуполе держится на одном уровне», — сказал он.

13 мая в районе временно оккупированного Мариуполя раздалась серия взрывов. Мэрия города сообщила о девяти ударах по позициям россиян и около 50 убитых оккупантах.