У главы Киевгорстроя третья группа инвалидности — пресс-служба 5 июля, 20:28 Игорь Кушнир (Фото:NV)

Президент Киевгорстроя Игорь Кушнир имеет третью группу инвалидности из-за меланомы, с которой он борется с 2005 года. Кушниру сделали несколько операций по удалению метастаз и внутренних органов.

Об этом сообщила NV его пресс-служба.

Также там заявили, что Кушнир является опытным альпинистом, а покорение Эвереста было его мечтой.

«В то же время он является опытным альпинистом, который поднялся на два восьмитысячника и семь семитысячников. Покорение Эвереста было мечтой Игоря Кушнира, которую ему удалось осуществить только в этом году. Они с женой подняли флаг Украины на самую высокую вершину мира», — рассказали в пресс-службе.

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5 июля журналисты Bihus.info сообщили, что покинул Украину со справкой об инвалидности и вместе с женой покорил Эверест в мае 2023 года.

Всего с начала вторжения России в феврале 2022 года Кушнир провел за границей 240 дней — 8 месяцев или ровно половину времени от начала полномасштабного вторжения.

Спортивные медиа рассказывали о поездке Кушнира с женой на Эверест как о «вау-событии», поскольку супруги стали первой украинской парой на вершине Земли.

Сообщается, что подъем на Эверест обошелся паре в 150 000 долларов на двоих.

Киевгорстрой — украинская строительная компания и оператор рынка недвижимости. В холдинг входит 38 организаций, 80% акций компании принадлежат Киеву.

3 апреля 2012 года Кушнир стал членом правления и вице-президентом компании.

25 апреля 2012 года его избрали председателем правления.