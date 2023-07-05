Покорил Эверест. Глава Киевгорстроя выехал за границу со справкой об инвалидности и провел 8 месяцев за пределами Украины 5 июля, 13:39 Игорь Кушнир (Фото:НВ)

Президент Киевгорстроя Игорь Кушнир покинул Украину со справкой об инвалидности и вместе с женой покорил Эверест в мае 2023 года.

Обновлено в 19:36. В пресс-службе Игоря Кушнира сообщили NV, что у него действительно третья группа инвалидности из-за меланомы, с которой он борется с 2005 года. Кушниру сделали несколько операций по удалению метастаз и внутренних органов.

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«В то же время он является опытным альпинистом, который поднялся на два восьмитысячника и семь семитысячников. Покорение Эвереста было мечтой Игоря Кушнира, которую ему удалось осуществить только в этом году. Они с женой подняли флаг Украины на самую высокую вершину мира», — рассказали в пресс-службе.

Об этом говорится в расследовании Bihus.Info со ссылкой на собственные источники.

По данным расследования, Кушнир покинул Украину 27 февраля 2022 года, выехав из Украины в Венгрию через пункт Вилок. За границей он пробыл до середины апреля.

Через полторы недели после возвращения в Украину председатель Киевгорстроя снова пересек границу. В дальнейшем он выезжал из Украины в мае, июне и в июле.

Всего с начала вторжения России в феврале 2022 года Кушнир провел за границей 240 дней — 8 месяцев или ровно половину времени от начала полномасштабного вторжения.

Спортивные медиа рассказывали о поездке Кушнира с женой на Эверест как о «вау-событии», поскольку супруги стали первой украинской парой на вершине Земли.

Сообщается, что подъем на Эверест обошелся паре в 150 000 долларов на двоих.

Киевгорстрой — украинская строительная компания и оператор рынка недвижимости. В холдинг входит 38 организаций, 80% акций компании принадлежат Киеву.

3 апреля 2012 года Кушнир стал членом правления и вице-президентом компании.

25 апреля 2012 года его избрали председателем правления.