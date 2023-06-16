Загородила часть пляжа. Мать скандального судьи Вовка строит отель в Одессе — Bihus.Info 16 июня, 13:02 Строительство гостиницы Натальи Гладкой в Одессе (Фото:Bihus.Info)

Фирма Прим-отель, которая принадлежит Наталье Гладкой, матери скандального судьи Сергея Вовка, загородила часть одесского пляжа в районе Черноморка, чтобы достроить там отель, сообщает Bihus.Info.

Отмечается, что строительная техника появилась на пляже еще в апреле 2023 года.

По документам, этот проект по строительству четырехэтажного отеля считается реконструкцией. Ранее на его месте было кафе. Работы должны были быть завершены еще в 2021-м году.

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Сообщается, что владелица фирмы Гладкая в 2014 году подарила Вовку недвижимость в Одессе. Однако в комментарии журналистам он заявил, что не занимается никакой коммерческой деятельностью и не осуществляет незаконных действий, и сказал, что по вопросам его деятельности надо обратиться к спикеру суда, а по вопросам строительства отеля — к его матери.

Когда журналисты обратились к Гладкой, она заявила, что Сергей Вовк не является ее сыном, и подчеркнула, что строительные работы на одесском пляже будут продолжаться.

Ранее Вовка обвиняли в незаконном принятии решения о лишении квартиры и автомобиля жительницы Киева в 2014 году, но он был оправдан.

Также в 2012 году он осудил Юрия Луценко и избирал меру пресечения для фигурантов дела об убийстве журналиста Павла Шеремета.

Кроме того, Вовк разблокировал счета бывшего министра аграрной политики и продовольствия Николая Присяжнюка, которого на тот момент подозревали в завладении 540 млн грн Аграрного фонда.

Судья также постановил забрать дело в отношении заместителя главы Офиса президента Олега Татарова из НАБУ и передать в Госбюро расследований. Олега Татарова подозревали в причастности к даче взятки за фальсификацию экспертизы в эпизоде о завладении средствами Национальной гвардии.