В пятницу, 27 июня, на фоне баллистической угрозы в городе Самар Днепропетровской области, в Днепре и в Сумах была слышна серия взрывов . Воздушные силы предупреждали о скоростных целях по этим городам.

NV следит за последствиями атаки.

18:30 Сергей Лысак уточнил, что в Самаре пострадали 25 человек, из них 12 госпитализированы, четверо — в тяжелом состоянии.

15:16 28 и 29 июня в Самаре объявлены Днями траура, сообщил городской голова Сергей Резник.

Реклама

14:17 Количество погибших в городе Самар возросло до 5, пострадавших уже 23

В больнице умер 46-летний мужчина, раненный во время сегодняшней ракетной атаки на Самар.

Из 23 пострадавших четверо в тяжелом состоянии, сообщил Лысак.

13:08 Уже четверо погибших и 17 пострадавших в Самаре — ОГА

Большинство раненых госпитализированы. Двое мужчин и женщина — в тяжелом состоянии. Остальные в состоянии средней тяжести.

12:33 В городе Самар уже трое погибших, ранены 14 человек — данные ОВА

12:20 В городе Самар из-за ракетной атаки вспыхнул пожар, есть погибшие и раненые — ОВА

Об этом сообщил Сергей Лысак, не озвучив точного количества жертв.

12:00 Воздушные силы сообщили об отбое баллистической угрозы

11:52 Воздушные силы за короткое время сообщили о ряде скоростных целей на Сумы

Фото: ВС ВСУ

11:45 На фоне угрозы баллистики взрывы прогремели в Сумах, сообщает Суспільне.

11:38. Повторные взрывы прогремели в Самаре, сообщает Лысак.

11:29. В Днепре были слышны повторные взрывы.

11:13. Начальник Днепропетровской ОВА Сергей Лысак заявил, что взрывы прогремели в городе Самар Днепропетровской области.

11:05 В Днепре прогремели взрывы, сообщают местные Telegram-каналы.

До этого Воздушные силы ВСУ сообщали о скоростной цели на город.

В ночь на 27 июня Россия массированно атаковала Украину шахедами, баллистическими ракетами Кинжал с самолетов МиГ-31К и крылатыми ракетами. Под ударом были Староконстантинов в Хмельницкой области, Киев и Киевская область, Запорожье, Полтавщина.

По данным Воздушных сил, Россия атаковала Украину 363 шахедами и дронами-имитаторами, двумя Кинжалами и шестью Калибрами. ПВО обезвредила 365 из 371 цели. Основным направлением удара стал Старокостантинов в Хмельницкой области.