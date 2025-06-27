Россия атаковала Украину шахедами, Кинжалами и Калибрами: обезврежено 365 из 371 цели, основное направление — Старокостантинов — Воздушные силы
Военные из мобильной группы ПВО сбивают российский шахед (фото иллюстративное) (Фото: Западное ОТО НГУ)
В ночь на пятницу, 27 июня, российская армия атаковала Украину 363 шахедами и дронами-имитаторами, двумя аэробаллистическими ракетами Х-47 М2 Кинжал и шестью крылатыми ракетами Калибр.
Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.
Отмечается, что беспилотники были запущены из направлений Курск, Шаталово, Орел, Брянск, Приморско-Ахтарск, РФ. Более 200 из них были именно дронами-камикадзе типа шахед.
Кинжалы Россия запустила из Рязанской области, а Калибры — из акватории Каспийского моря.
Основным направлением удара был город Староконстантинов Хмельницкой области, добавили в Воздушных силах.
По предварительным данным, противовоздушной обороной обезврежено 365 средств воздушного нападения противника — 217 сбито огневыми средствами, 148 — локально потеряны, в частности:
- 211 дронов сбито бито, 148 — локационно потеряны/подавлены РЭБ;
- шесть крылатых ракет Калибр — сбито.
По данным Воздушных сил, основное направление удара — город Староконстантинов, Хмельницкой области.
Также были зафиксированы прямые попадания средств воздушного нападения в трех локациях, а падение обломков — на восьми.
В ночь на 27 июня Россия массированно атаковала Украину шахедами, баллистическими ракетами Кинжал с самолетов МиГ-31К и крылатыми ракетами. Под ударом были Староконстантинов в Хмельницкой области, Киев и Киевская область, Запорожье, Полтавщина.