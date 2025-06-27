В ночь на пятницу, 27 июня, российская армия атаковала Украину 363 шахедами и дронами-имитаторами , двумя аэробаллистическими ракетами Х-47 М2 Кинжал и шестью крылатыми ракетами Калибр.

Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.

Отмечается, что беспилотники были запущены из направлений Курск, Шаталово, Орел, Брянск, Приморско-Ахтарск, РФ. Более 200 из них были именно дронами-камикадзе типа шахед.

Реклама

Кинжалы Россия запустила из Рязанской области, а Калибры — из акватории Каспийского моря.

Основным направлением удара был город Староконстантинов Хмельницкой области, добавили в Воздушных силах.

По предварительным данным, противовоздушной обороной обезврежено 365 средств воздушного нападения противника — 217 сбито огневыми средствами, 148 — локально потеряны, в частности:

211 дронов сбито бито, 148 — локационно потеряны/подавлены РЭБ;

шесть крылатых ракет Калибр — сбито.

По данным Воздушных сил, основное направление удара — город Староконстантинов, Хмельницкой области.

Также были зафиксированы прямые попадания средств воздушного нападения в трех локациях, а падение обломков — на восьми.

В ночь на 27 июня Россия массированно атаковала Украину шахедами, баллистическими ракетами Кинжал с самолетов МиГ-31К и крылатыми ракетами. Под ударом были Староконстантинов в Хмельницкой области, Киев и Киевская область, Запорожье, Полтавщина.