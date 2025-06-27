Массированная атака шахедами, Кинжалами и крылатыми ракетами: взрывы слышали в Киеве, Запорожье, Староконстантинове, на Полтавщине — главное
Атака на Киев 23 июня (Фото: REUTERS/Gleb Garanich)
В ночь на 27 июня Россия массированно атаковала Украину шахедами, баллистическими ракетами Кинжал с самолетов МиГ-31К и крылатыми ракетами. Под ударом были Староконстантинов Хмельницкой области, Киев и Киевская область, Запорожье, Полтавщина.
NV следит за последствиями атаки.
12:06 В Хмельницкой области силы ПВО уничтожили две крылатые ракеты Калибр и 22 шахеты — ОВА
В результате атаки повреждены забор частного жилого дома и автомобиль, сообщил Сергей Тюрин, глава Хмельницкой ОВА.
10:15 Россия атаковала Украину шахедами, Кинжалами и Калибрами: обезврежено 365 из 371 цели — Воздушные силы
Основным направлением удара был город Староконстантинов Хмельницкой области.
Защитникам неба удалось сбить все 6 Калибров, и 359 из 363 БПЛА. Две ракеты Кинжал сбить не удалось.
09:21 Киевскую область ночью массированно атаковали дроны и ракеты, последствия атаки есть в трех районах области:
- В Бориспольском и Фастовском районах повреждены по одному частному дому. В Фастовском районе ранения получил мужчина 1963 года рождения.
- В Белоцерковском районе повреждено помещение шиномонтажа и пять автомобилей.
В области работали силы ПВО. Есть сбитые вражеские цели. Попаданий в объекты критической инфраструктуры нет, сообщили в Киевской ОВА.
07:24 В Хмельницкой области снова слышны звуки взрывов, сообщает Суспільне
До этого Воздушные силы сообщали о вражеском БПЛА на севере Хмельницкой области в направлении Староконстантинова, который ночью был одной из основных целей российской атаки.
07:22 Ночью РФ нанесла как минимум шесть ударов по Запорожью: вспыхнули пожары, повреждены нежилые здания, сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров.
В частности повреждены здания промышленного предприятия, а также территория гаражного кооператива.
07:05 Воздушные силы сообщили об отбое угрозы ударных дронов
05:28 Отбой тревоги в Киеве.
04:00 В Киеве слышны взрывы.
02:11 На Киевщине работает ПВО, сообщили в КОВА.
01:47 В Запорожской области работает ПВО, сообщил глава ОГА Федоров.
01:27 В Хмельницкой области слышны звуки взрывов, сообщает Суспільне.
01:00 В Полтавской области работает ПВО, зафиксировано падение обломков в Кременчугском районе, сообщил глава ОГА Когут.
По его данным, повреждены авто и помещение одного из продовольственных супермаркетов. Информации о пострадавших не поступало.
00:20 Воздушные силы сообщают, об ударных БпЛА в направлении Киева.
Новая группа вражеских БпЛА на Николаевщине в северо-западном направлении.
Новая группа ударных БпЛА на Сумщине в юго-западном направлении.
23:55 Воздушные силы сообщают, что новая группа БпЛА обнаружена на востоке Сумской области — дроны движутся в направлении Полтавщины. Еще одна группа беспилотников находится на севере Сумщины и направляется в Черниговскую область.
На Черниговщине фиксируется движение вражеских дронов в направлении Киевской области. На Киевщине ударные БпЛА меняют курс на Житомирщину.
Также дроны находятся на востоке Полтавской области и движутся в направлении Черкасской области. На севере Черкасской области зафиксирована еще одна группа ударных БпЛА, которые направляются в Киевскую область.
Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ,
На Киевщине одновременно фиксируется группа дронов, которые продвигаются на юг и юго-запад. Один из беспилотников находится в окрестностях столицы.
В Полтавской области также обнаружена группа дронов, движущихся южным направлением. Подобная активность зафиксирована и в Харьковской области — здесь ударные БпЛА продвигаются на юг.
На западе Кировоградской области зафиксирован пролет беспилотников в направлении Николаевщины, а над самой Николаевской областью — дроны меняют курс на север.
Украинские силы противовоздушной обороны находятся в полной готовности. Жителям регионов, где фиксируется пролет вражеских дронов, рекомендуется соблюдать правила безопасности и оперативно реагировать на сигналы воздушной тревоги.