В ночь на 27 июня Россия массированно атаковала Украину шахедами , баллистическими ракетами Кинжал с самолетов МиГ-31К и крылатыми ракетами. Под ударом были Староконстантинов Хмельницкой области, Киев и Киевская область, Запорожье, Полтавщина.

NV следит за последствиями атаки.

Инфографика: NV

12:06 В Хмельницкой области силы ПВО уничтожили две крылатые ракеты Калибр и 22 шахеты — ОВА

В результате атаки повреждены забор частного жилого дома и автомобиль, сообщил Сергей Тюрин, глава Хмельницкой ОВА.

10:15 Россия атаковала Украину шахедами, Кинжалами и Калибрами: обезврежено 365 из 371 цели — Воздушные силы

Основным направлением удара был город Староконстантинов Хмельницкой области.

Защитникам неба удалось сбить все 6 Калибров, и 359 из 363 БПЛА. Две ракеты Кинжал сбить не удалось.

09:21 Киевскую область ночью массированно атаковали дроны и ракеты, последствия атаки есть в трех районах области:

В Бориспольском и Фастовском районах повреждены по одному частному дому. В Фастовском районе ранения получил мужчина 1963 года рождения.

В Белоцерковском районе повреждено помещение шиномонтажа и пять автомобилей.

В области работали силы ПВО. Есть сбитые вражеские цели. Попаданий в объекты критической инфраструктуры нет, сообщили в Киевской ОВА.

07:24 В Хмельницкой области снова слышны звуки взрывов, сообщает Суспільне

До этого Воздушные силы сообщали о вражеском БПЛА на севере Хмельницкой области в направлении Староконстантинова, который ночью был одной из основных целей российской атаки.

07:22 Ночью РФ нанесла как минимум шесть ударов по Запорожью: вспыхнули пожары, повреждены нежилые здания, сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров.

В частности повреждены здания промышленного предприятия, а также территория гаражного кооператива.

07:05 Воздушные силы сообщили об отбое угрозы ударных дронов

05:28 Отбой тревоги в Киеве.

Фото: alerts.in.ua

04:00 В Киеве слышны взрывы.

02:11 На Киевщине работает ПВО, сообщили в КОВА.

01:47 В Запорожской области работает ПВО, сообщил глава ОГА Федоров.

01:27 В Хмельницкой области слышны звуки взрывов, сообщает Суспільне.

01:00 В Полтавской области работает ПВО, зафиксировано падение обломков в Кременчугском районе, сообщил глава ОГА Когут.

По его данным, повреждены авто и помещение одного из продовольственных супермаркетов. Информации о пострадавших не поступало.

00:20 Воздушные силы сообщают, об ударных БпЛА в направлении Киева.

Новая группа вражеских БпЛА на Николаевщине в северо-западном направлении.

Новая группа ударных БпЛА на Сумщине в юго-западном направлении.

23:55 Воздушные силы сообщают, что новая группа БпЛА обнаружена на востоке Сумской области — дроны движутся в направлении Полтавщины. Еще одна группа беспилотников находится на севере Сумщины и направляется в Черниговскую область.

На Черниговщине фиксируется движение вражеских дронов в направлении Киевской области. На Киевщине ударные БпЛА меняют курс на Житомирщину.

Фото: alerts.in.ua

Также дроны находятся на востоке Полтавской области и движутся в направлении Черкасской области. На севере Черкасской области зафиксирована еще одна группа ударных БпЛА, которые направляются в Киевскую область.

Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ,

На Киевщине одновременно фиксируется группа дронов, которые продвигаются на юг и юго-запад. Один из беспилотников находится в окрестностях столицы.

В Полтавской области также обнаружена группа дронов, движущихся южным направлением. Подобная активность зафиксирована и в Харьковской области — здесь ударные БпЛА продвигаются на юг.

На западе Кировоградской области зафиксирован пролет беспилотников в направлении Николаевщины, а над самой Николаевской областью — дроны меняют курс на север.

Украинские силы противовоздушной обороны находятся в полной готовности. Жителям регионов, где фиксируется пролет вражеских дронов, рекомендуется соблюдать правила безопасности и оперативно реагировать на сигналы воздушной тревоги.