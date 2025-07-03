В центре Луганска взорвали экс-главу оккупационной администрации Пилавова

В центре временно оккупированного Луганска был подорван бывший глава оккупационной администрации Манолис Пилавов. Об этом пишет российское пропагандистское агентство ТАСС в четверг, 3 июля.

Как пишет российское агентство РБК, 3 июля во временно оккупированном Луганске прогремел взрыв. Утверждается, что три человека получили ранения. Также сообщалось об одном погибшем.

Позже источники NV в СБУ сообщили, что коллаборанта ликвидировала украинская спецслужба с помощью взрывчатки.

Рух Чесно сообщает, что Пилавов с 2014 года был «главой администрации Луганска». До оккупации города он занимал должность первого заместителя городского головы.

В 2014 году Пилавов агитировал местных жителей Луганска поддержать «республику», а также активно участвовал в мероприятиях, которые проводили представители так называемой «ЛНР».

В 2019 году президент Украины Владимир Зеленский ввел против него санкции на три года.

В октябре 2022 года Пилавов попал в санкционный список СНБО в отношении лиц, которые прямо или косвенно поддержали военную агрессию России против Украины.