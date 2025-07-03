Экс-главу оккупационной администрации Пилавова в Луганске ликвидировала СБУ — источники

3 июля, 17:01
Экс-главу оккупационной администрации Луганска Манолиса Пилавова взорвали 3 июля (Фото: скриншот видео / Exilenova+ / Telegram)

В четверг, 3 июля, во временно оккупированном Луганске СБУ ликвидировала экс-главу оккупационной администрации Манолиса Пилавова. Об этом сообщили источники NV в СБУ.

По словам собеседников, Пилавов погиб в результате подрыва взрывчатки.

Он был одним из идеологов так называемой «ЛНР», соратником гауляйтера Игоря Плотницкого, а также лично участвовал в свержении государственного строя.

С 2015 года так называемый «глава администрации Луганска» находился в розыске по статье 109 УК (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя, захват государственной власти). С 2022 года Пилавов находился под украинскими санкциями.

Он был «главой» оккупационной администрации Луганска с 2014 до 2023 год.

Ранее 3 июля Telegram-каналы сообщали о взрывах во временно оккупированном Луганске. Российское пропагандистское агентство ТАСС со ссылкой на оперативные службы писало об одном погибшем и раненых.

Позже ТАСС сообщило, что в центре города был взорван Манолис Пилавов.

