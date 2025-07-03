3 июля 2025 года губернатор Приморья Олег Кожемяко сообщил, что в Курской области РФ погиб гвардии генерал-майор, заместитель главнокомандующего ВМФ России Михаил Гудков. Сообщения о возможной потере высокопоставленного офицера флота появились в соцсетях 2 июля, однако официально информация и личность убитого подтверждена только сейчас. NV рассказывает, кого еще из высшего офицерского состава страна-агрессор потеряла с начала полномасштабной войны и какое место Гудков занимает в этой иерархии.

Михаил Гудков стал заместителем главнокомандующего Военно-морского флота России в марте. До этого он командовал 155-й бригадой морской пехоты Тихоокеанского флота, которая причастна к военным преступлениям, в частности убийствам украинских военнопленных, пыткам и даже расчленению тел бойцов ВСУ.

По имеющимся данным, генерал-майор был убит украинским ракетным ударом по Курской области. Вместе с ним погиб его приспешник Нариман Шихалиев и, вероятно, другие российские военные.

Гудков — самая крупная потеря для вооруженных сил России, если брать во внимание должностной уровень, с начала полномасштабного вторжения в 2022 году.

В декабре 2024 года в Москве в результате подрыва заминированного самоката возле своего дома погиб начальник войск радиационной, химической и биологической защиты генерал-лейтенант Игорь Кириллов. По званию, как видим, он выше Гудкова, но его должность и полномочия были более узкими.

Должность заместителя главнокомандующего ВМФ относится к командному составу одного из трех основных видов вооруженных сил РФ — Военно-морской флот, Воздушные силы и Сухопутные войска — он напрямую подчиняется главнокомандующему Военно-морских сил. Такие командиры влияют на стратегическое применение видов ВС и руководят боевыми действиями на фронте.

В то же время Кириллов подчинялся начальнику Генштаба и возглавлял всего лишь центр управления одной из специальных служб ВС РФ. Речь идет о родах войск — это специализации в рамках вооруженных сил, среди которых артиллерия, инженерные войска, РХБЗ и тому подобное. Здесь командный состав влияет только на процессы внутри отдельных родов войск, выполняет приказы об их применении и не имеет отношения к управлению действиями на фронте.

Михаил Гудков имел чрезвычайно большое влияние и полномочия. Во время его назначения на должность диктатор Владимир Путин специально уточнял, что Гудков будет заниматься всей морской пехотой и береговой обороной ВМФ РФ.

Кто еще из высших командиров РФ погиб на войне против Украины

В течение более трех лет войны украинские Силы обороны неоднократно поражали командные пункты и уничтожали высокопоставленных военнослужащих РФ, а спецслужбы проводили операции по их ликвидации даже в глубоком тылу оккупантов. Вот некоторые из потерь, подтвержденных обеими сторонами.

28 февраля 2022 года, вероятно, выстрелом снайпера уничтожен заместитель командира 41-й общевойсковой армии генерал-майор Андрей Суховецкий. Это была первая потеря в генеральском составе оккупантов. Военный историк Джек МакКолл писал в 2022 году, что Суховецкий стал вторым российским генералом, который погиб непосредственно в бою с украинцами. До него такой «чести» удостоился генерал Красной армии Николай Ватутин, убитый бойцами УПА в 1944 году.

Генерал-майор Роман Кутузов, командующий корпусом на базе 1-й танковой армии, уничтожен 5 июня 2022 года в Луганской области.

Заместитель командующего 8-й армии генерал-лейтенант Олег Цоков умудрился стать фигурантом уголовного дела по обвинению в мошенничестве, однако до приговора не дожил — погиб 11 июля 2023 года в результате ракетного удара по российскому штабу в оккупированном Бердянске.

Другого заместителя командующего 8-й армии генерал-майора Владимира Фролова ВС Украины ликвидировали 10 марта 2022 года в Мариуполе.

Генерал-майор Сергей Горячев, заместитель начальника штаба 35-й общевойсковой армии РФ, погиб 12 июня 2023 года. В тот день ракетным ударом Вооруженных Сил Украины была уничтожена база, склады и штаб 35-й армии в Приморске (оккупированная часть Запорожской области).

Кроме того, существует большой список генералов и чиновников, о ликвидации которых сообщали украинские источники, однако официального подтверждения их гибели нет. Впрочем, ни один из них не был по должности или званию выше, чем гвардии генерал-майор, заместитель главнокомандующего ВМФ России Михаил Гудков.