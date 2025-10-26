Украина перешла на зимнее время. Точное время по Киеву после перевода часов 26 октября

26 октября, 04:31
Переход на зимнее время в Украине (Фото: pasja1000 / pixabay)

В ночь с 25 на 26 октября Украина в очередной раз перешла на зимнее время.

В 4 утра стрелки часов перевели на час назад. В прошлом году Верховная Рада Украины проголосовала за отмену изменения времени, но закон не вступил в силу, потому что его не подписал президент Владимир Зеленский.

Часовой пояс Украины

Украина находится в восточноевропейском времени (UTC+2). Но существуют определенные нюансы, которые возникают когда дважды в год в Украине происходит смена времени на летнее и зимнее.

Зимнее время (восточноевропейское стандартное время — UTC+2) начинает действовать с последнего воскресенья октября. В этот день стрелки часов переводят на один час назад.

Летнее время (восточноевропейское летнее время — UTC+3) начинает действовать с последнего воскресенья марта, тогда стрелки переводят на один час вперед.

Разница между часовыми поясами

Переход на летнее и зимнее время до сих пор является официальной практикой в Украине: дважды в год нужно проверять, правильно ли настроены часы. Изменение времени может влиять на графики поездов, самолетов, большое количество событий, поэтому рекомендуется быть внимательными к данным сезонных переходов.

В 2025 году переход на зимнее время может быть последним, без последующего перехода на летнее время в последнее воскресенье марта, когда стрелки переводят на один час вперед.

Важно не пропустить переход на зимнее время в ночь с 25 на 26 октября. В 4:00 утра по киевскому времени во многих современных гаджетах переход произойдет автоматически, в обычных классических часах стрелки необходимо перевести на один час назад — на 3:00.

Как узнать точное время в Украине

Чтобы всегда знать точное время в Украине, можно воспользоваться несколькими простыми способами:

  • смартфоны и компьютеры автоматически синхронизируются с интернет-временем. Но важно знать, что для того, чтобы телефон или компьютер показывал правильное время на нем должна быть включена функция автоматической смены часовых поясов.
  • онлайн-сервисы: существует множество сайтов и приложений, которые предоставляют информацию о точном времени в разных городах Украины.
  • телевидение и радио: Национальное телевидение или радио регулярно сообщают точное время в реальных условиях.

Правильное время в Украине

