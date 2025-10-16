Джетлаг для страны. Кто придумал переводить часы и почему в Украине до сих пор это делают, хотя закон об отмене летнего времени уже принят

В ночь с 25 на 26 октября в Украине перестает действовать летнее время, часы переводят на один час назад. Эта практика неизменна с 1981 года. Правда, в прошлом году Верховная Рада приняла закон об установлении постоянного стандартного времени на всей территории страны, без перехода на летнее время, однако президент его не подписал. NV рассказывает, как возникла традиция перевода стрелок дважды в год, почему ее считают устаревшей, но все же не отменяют.

…В давние времена люди понятия не имели о циркадных ритмах, и никто не жаловался на обесценивание страданий из-за подъема на час раньше в одно из весенних воскресений. Все было проще. Рассвет? Вперед на работу (если ты не аристократ). Солнце близко к зениту? Пора обедать. Сумерки? Конец рабочего дня, можно идти домой.

Со времен расцвета Вавилона человечество знало, что сутки делятся на 24 части, а в Древнем Риме во II в. до н.э. было немало солнечных и водяных часов. Но большого значения точному времени не придавали — не было необходимости. Хотя те же римляне осознавали разницу между световым днем в теплое и холодное время года: так называемая hora tertia (третий час от восхода солнца) летом длилась 75 минут, а зимой — 44, свидетельствуют историки.

Необходимость знать, который именно сейчас час, появилась с развитием транспорта (прежде всего железнодорожного) и промышленности, то есть где-то в XVIII веке. А ХХ век принес еще одну новацию — разное время летом и зимой...

Скажите « спасибо» гольфисту

Нет, не Дональду Трампу, хотя тоже застройщику. Большим любителем гольфа был лоббист летнего времени в Великобритании, владелец лондонской строительной компании Уильям Уиллет.

В 1907 году он опубликовал памфлет под названием Напрасная трата дневного света. В нем предложил в апреле четыре раза, каждое воскресенье, переводить часы на 20 минут вперед. И таким же образом, но переводить назад, в течение сентября. Поэтому «время сбережения дневного света» летом отличалось бы на 80 минут, вечера оставались бы светлыми дольше, что экономило бы, по подсчетам Уиллета, 2,5 миллиона фунтов стерлингов (грандиозная сумма на то время) при расходах на освещение.

Злые языки судачили, что Уильям просто раздражался из-за того, что гольф-клуб закрывали летом тогда, когда еще было светло и можно было играть. Однако застройщик сумел привлечь к продвижению идеи нескольких парламентариев, в частности влиятельного Роберта Пирса и молодого Уинстона Черчилля. Даже король Эдвард VII заинтересовался и ввел «летнее время» (на 30 минут отличалось от обычного) в своей резиденции в Сандрингеме. Впрочем, законопроектам на эту тему до Первой мировой войны не хватало голосов.

Уильям Уиллет не дожил года до реализации своего замысла, он умер в марте 1915-го от гриппа, ему было 59. Закон о летнем времени парламент Великобритании принял 17 мая 1916 года, а часы перевели на один час вперед в следующее воскресенье, 21 мая. Это мотивировалось необходимостью повышения уровня производства в военный период.

На тот момент кайзеровская Германия уже перевела стрелки часов, там аналогичная норма была введена 30 апреля 1916-го. Война истощала экономику страны, в Берлине и других крупных городах катастрофически не хватало угля для отопления и освещения. Искусственное удлинение светлой части суток казалось способом смягчить ситуацию.

Споры о необходимости перевода часов продолжаются более века, однако «отца летнего времени» Уильяма Уиллета знают мало. Разве что в Лондоне в его честь названа улица и установлена мемориальная стела. Значительно более популярен родной праправнук активиста — Крис Мартин, вокалист группы Coldplay.

Только для умеренного климата

Критики передвижения часовых стрелок обязательно указывают, что большинство стран мира (125 по состоянию на 2025 год) обходятся без этой процедуры. Но забывают добавить, что практически все эти государства расположены в экваториальном, тропическом и субтропическом поясе. Там разница между продолжительностью светового дня зимой и летом минимальна, следовательно, в летнем времени просто нет необходимости.

На карте Википедии темно-серым цветом обозначены территории, где никогда не вводили летнее время. Как видим, это почти вся Африка и Южная Азия.

Светло-серый цвет — государства, где раньше переводили стрелки, а потом от этого отказались. Так, в Южной Америке только в Чили процедура действует постоянно.

В Европе одна страна живет в постоянном «поясном» времени. Это Исландия. Последний раз здесь отменили действие летнего времени 29 октября 1967 года — и больше к этому не возвращались. Причина — прямо противоположная тому, что говорилось относительно субэкваториальных государств. Из-за близости Северного полюса летом на острове почти круглые сутки светло — даже в полночь можно читать книгу, не включая электричество. Зато в декабре и январе день очень короткий. И какой в этих условиях смысл в двух временных режимах?

В Канаде из этих же соображений не все провинции вводят летнее время.

Не воспитывая Аризону

Больше всего копий по этому поводу поломано в Соединенных Штатах. После завершения І Мировой войны Конгресс отменил переход на летнее время, однако президент Вудро Вильсон (тоже, между прочим, заядлый гольфист) наложил вето. Впоследствии парламент его преодолел, позволив Нью-Йорку и Чикаго как центрам биржевой торговли полгода пользоваться временем, которое на час отличалось от стандартного — чтобы было больше возможностей для операций с Лондоном.

Следующий президент Уоррен Гардинг прекратил «самодеятельность», заявив, что любое предприятие в теплое время года просто может начинать работу на час раньше, не в девять, а в восемь, к примеру.

Летнее время в Америке вводили в годы ІІ Мировой войны, а затем отдали этот вопрос на усмотрение штатов и округов. Следствием оказалась такая путаница, что транспортные компании возмутились: составить нормальное расписание, учитывая размножение часовых зон, стало крайне трудно. «35-мильная (менее 60 км — ред.) автобусная поездка из Стьюбенвилля, штат Огайо, в Маундсвилл, штат Западная Вирджиния, проходила через семь разных местных часовых поясов», — писал исследователь Майкл Даунинг в Smithsonian Magazine.

Поэтому в 1966 году Конгресс принял исторический Закон о едином времени, который установил летнее время с последнего воскресенья апреля до последнего воскресенья октября. С 1986 года стрелки переводили уже в первое воскресенье апреля, а с 2007-го летнее время в США длится со второго воскресенья марта по первое воскресенье ноября, то есть большую часть года.

Исключений два. Это Гавайи (ну, там всегда лето) и Аризона, где местные законодатели, основываясь на опросах жителей, решили оставить штат во времени своего пояса на целый год.

Южные штаты вообще положительно воспринимали переход на летнее время. Оно был удобно для туристов, росла выручка ресторанов, спортивных центров и сетей ритейла. Наконец в 2022 году сенатор от Флориды Марко Рубио (сегодня он совмещает работу государственного секретаря и советника президента по национальной безопасности) подал федеральный законопроект о введении летнего времени на всей территории США. Он прошел Сенат. Но Палата представителей стала на дыбы: конгрессмены с севера и центра страны начали выспрашивать, а почему именно летнее, а не стандартное время предлагает политик с юга. Голосование в нижней палате так и не состоялось.

Аргументы « за» и «против»

Экономия топлива и электроэнергии оставалась ключевым фактором ввода двух режимов времени с начала ХХ века. Энергетический кризис второй половины 1970-х годов стимулировал Европейский Союз унифицировать переход на летнее время, которое действует на континенте с последнего воскресенья марта по последнее воскресенье октября. Такой же режим в УССР действовал с 1981 года (тогда республика еще была в часовом поясе Москвы), а окончательно согласован постановлением Кабинета Министров Украины в 1996-м (уже в часовом поясе UTC +02:00).

Но современные исследования показывают, что экономия уже малозаметна. Так, метаанализ, проведенный в 2017 году, доказал: летнее время влечет экономию электроэнергии не более 0,3% в течение года. Это, в частности, связывают с отказом от ламп накаливания и переходом к энергосберегающим лампам. Более того: в Европе стали больше использовать кондиционеры, что в жаркие годы, наоборот, увеличивает расход электричества.

Упомянутые выше экономические преимущества, действительно, важны. Светлые вечера увеличивают активность населения и доходы бизнеса: как писал тот же Даунинг, более позднее время захода солнца побуждает людей останавливаться и совершать покупки по дороге домой с работы.

Те, кто выступает за отказ от перехода на летнее время, ссылаются на исследования западных сомнологов, нейробиологов и т.д. В основном они предупреждали о негативных последствиях для циркадных ритмов. ВОЗ заявляла, что сокращение дня на один час весной вызывает несоответствие между биологическими часами и местным временем, это состояние еще называют социальным джетлагом. Оно оказывает негативное влияние на физическое и психическое здоровье, включая повышенный риск развития диабета, ожирения, сердечных заболеваний, депрессии и даже некоторых форм рака, утверждают специалисты.

Мужчина спит на скамейке на Фолли-сквер в Нью-Йорке, 3 октября 2025 года / Фото: REUTERS/Shannon Stapleton

Исследование Американской академии медицины сна в 2022 году определило, что подростки теряют в среднем 32 минуты ночного сна после перехода на летнее время. Последствия — сонливость, замедление реакций, худшая успеваемость.

Другие данные этого учреждения указывают на уменьшение производительности труда тех, кто начинает рабочий день рано утром, и это длится не один день, а неделю или две после перевода стрелок весной.

Большинство симптомов социального джетлага совпадают с теми, что испытывает человек при обычном джетлаге — состоянии после пересечения нескольких часовых поясов. Но как же тогда миллионы авиапассажиров совершают трансконтинентальные перелеты? «Это действительно приводит к определенному временному дискомфорту, но не влечет длительных негативных последствий и вовсе не является основанием для отказа от путешествий за пределы своей часовой зоны», — отмечал глава украинской общественной организации Академия наук высшей школы Александр Наконечный, последовательный сторонник продолжения практики перевода часов.

Летнее время и украинские реалии

Украинским «Уильямом Уиллетом наоборот», то есть пропагандистом отказа от ежегодного перехода на летнее время, стал спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук. Еще весной 2021 года он подал законопроект 4201, предложив «ввести естественное для Украины зимнее время UTC +2, что соответствует поясному времени, и отказаться в дальнейшем от перевода часов».

Руслан Стефанчук во время визита в ФРГ, 13 октября 2025 года / Фото: REUTERS/Lisi Niesner

Законопроект приняли в первом чтении еще до полномасштабного вторжения РФ — и отложили. Пока вдруг документ не оказался в повестке дня Рады 16 июля 2024 года. Рассмотрение вопроса, согласно сайту парламента, длилось 10 минут, после чего закон был принят в повторном втором чтении, 261 голосом «за».

19 июля 2024 года группа академиков НАН Украины выступила в поддержку закона, призвав президента Владимира Зеленского подписать его, в частности ради украинских детей.

«Соблюдение режима дня, когда все его элементы (виды деятельности) начинаются и заканчиваются всегда в одно и то же время, способствует возникновению у детей довольно устойчивых условных рефлексов. Переход на летнее время лишает детей утренних фаз „быстрого“ сна, приводит к хроническому недосыпанию. Изменение соотношения продолжительности „сон — бодрствование“ неблагоприятно влияет на высшую нервную деятельность. Дефицит сна вызывает резкое колебание вегетативной реактивности, значительно снижает физическую и умственную работоспособность», — отмечал президент Национальной академии медицинских наук Украины Виталий Цимбалюк.

Правда, ученые не объясняли, как на детское здоровье и режим дня влияют воздушные тревоги, обстрелы и блэкауты — по сравнению с двукратным переводом стрелок.

Стефанчук также отмечал, что Европейский парламент 26 марта 2019 года поддержал идею отменить сезонный перевод часов. Такое решение было принято по результатам онлайн-голосования, согласно которому 84% процентов жителей ЕС отдали голоса за отмену перехода на летнее время. Однако Совет Европейского Союза затем обратился к Еврокомиссии с просьбой провести детальную оценку последствий отказа от привычной практики, а комиссия в свою очередь заявила, что государства — члены Унии сначала должны представить общую позицию по этому вопросу. Тут и начались трудности: страны не могли определиться, какое время оставлять — летнее или «зимнее». В результате имплементация решения шестилетней давности фактически была заблокирована.

Не двигается с места и украинский законопроект 4201. Конституция предоставляет президенту 15 дней на подписание или наложение вето на документ, который Рада приняла в целом и как закон. Но на этот дедлайн не обращали внимания еще и до Зеленского.

«Не планирует президент подписывать», — так в октябре 2024 года заявил источник ВВС Україна в Офисе президента. Другой собеседник издания рассказал, что вето не наложили, чтобы «не обижать спикера». По словам этого источника, соответствующие расчеты подтвердили, что рассинхронизированные с Европой манипуляции с часовыми поясами приведут к «нескольким миллиардам» убытков для экономики.

Итак, 26 октября 2025 года в 04:00 в Украине перестанет действовать летнее время, часы переводят на один час назад. А весной 2026 года, судя по всему, произойдет обратный процесс.