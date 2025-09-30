Перевод часов на зимнее время 2025 в Украине: действует ли в этом году и когда будет

Переход на зимнее время 2025 — Когда в Украине переводят часы и как адаптироваться (Фото: Unsplash Katie Harp)

Ежегодный переход на зимнее время и затем на летнее в Украине остается актуальным и в этом году. Обсуждается отказ от перевода часов на летнее/зимнее время, однако окончательного решения в Украине еще не принято. Поэтому, традиционно переход на зимнее время в Украине состоится в 2025 году в конце октября.

В Украине перевод часов происходит на основе Постановления КМУ № 509 О порядке исчисления времени на территории Украины с 1996 года. Согласно ему, перевод времени на зимнее и летнее происходит соответственно в последнее воскресенье октября и последнее воскресенье марта. Частично это связано с тем, как быстро темнеет летом и зимой, частично — с советским наследием.

Реклама

Переход на зимнее время 2025 — будет ли и точная дата

Стандартное время EET/UTC+2 в Украине называют зимнее, на него происходит переход в последнее воскресенье октября. В 2025 году переход на зимнее время состоится в ночь на 26 октября. В 4:00 утра по киевскому времени необходимо перевести часы на один час назад — на 3:00. Когда Украина переходит на летнее время действует Восточноевропейское летнее время EEST/UTC+3 — оно на 1 час больше EET/UTC+2. Переход на летнее время происходит в последнее воскресенье марта, это было 30 марта 2025 и будет 29 марта 2026 года, если ничего не изменится.

В Украине с 2020 года готовили закон об отмене перехода на зимнее и летнее время. В 2024 году Верховная Рада приняла во втором чтении законопроект 4201, которым больше не будет перевода часов. Однако, по законам Украины, для того, чтобы такие изменения вступили в действие необходимо, чтобы законопроект подписал Президент Украины. С 2024 года он находится на подписи президента и не является действующим.

Пока закон не действует, переход на зимнее и летнее время продолжается. Таким образом сохраняется световой день зимой.

Перевод часов в Украине 2025 на зимнее время — как адаптироваться

Как уже определял Минздрав, по мнению ученых, перевод времени дважды в год влияет на циркадные ритмы человека, то есть на циклические колебания интенсивности биологических процессов, связанные со сменой дня и ночи и, соответственно, режимом сна. Это комплексно влияет на состояние здоровья.

В статье Минздрава указано, что нарушения сна из-за перевода часов, могут длиться несколько дней, и это имеет особенно негативное влияние на людей, которые уже имеют расстройства сна. Данные исследования Всемирной организации здоровья показывают, что люди могут испытывать повышенную тревожность и депрессию.

Для адаптации важно уменьшить риски из-за нездоровых привычек и придерживаться снисходительного режима к своему здоровью: