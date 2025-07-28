Сибига призвал Международный уголовный суд выдать ордера на арест виновных в теракте в Еленовке

Украина призывает Международный уголовный суд выдать ордера на арест всех виновных в трагедии в Еленовской колонии . Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига в понедельник, 28 июля.

«Мы призываем Международный уголовный суд выдать ордера на арест всех виновных — от непосредственных исполнителей до российского командования, которое отдало приказ и покрывало это преступление», — написал Сибига в соцсети Х.

Министр также отметил необходимость поддержать Спецтрибунал по преступлению российской агрессии против Украины.

«Только устранив первопричину преступления — неспровоцированную Россией войну — мы можем обеспечить полную ответственность за бесчисленные преступления, которые она совершила. Мир не должен забывать и не должен отворачиваться. Справедливость по Еленовке не является необязательной — это моральный и правовой императив», — подчеркнул Сибига.

Он напомнил, что 29 июля 2022 года россияне намеренно убили более 50 украинских военнопленных и ранили еще более 150 в спланированном террористическом акте в Еленовской колонии.

Ранее заместитель командира 1-го корпуса НГУ Азов Святослав Паламар обращался к президенту Украины Владимиру Зеленскому и Верховной Раде с просьбой установить 28 июля Днем памяти замученных украинских военнопленных, назвав это моральным долгом.

Теракт в Еленовке — что известно

29 июля 2022 года Генштаб ВСУ сообщил, что РФ нанесла удар по колонии в оккупированной Еленовке, чтобы обвинить Украину в совершении военных преступлений, а также скрыть пытки пленных и расстрелы, которые происходят по приказам оккупационной администрации и командования на временно оккупированной территории Донецкой области.

В колонии оккупанты удерживали 193 пленных, в частности, защитников Мариуполя, среди которых — бойцы Азова. Известно о по меньшей мере 50 погибших и более 70 раненых.

Инфографика: NV

Российская пропаганда утверждала, что военнопленные якобы погибли из-за удара ракеты HIMARS. В октябре 2023 года этот фейк опровергли в офисе Управления верховного комиссара ООН по правам человека.

Бывший генеральный прокурор Украины Андрей Костин заявлял, что, по мнению международных экспертов, причиной взрыва в колонии было термобарическое оружие.

28 января 2025 года представитель Офиса генерального прокурора Дмитрий Марцин заявлял, что руководство Еленовской колонии совместно с представителями федеральной службы исполнения наказаний РФ умышленно совершали действия, которые привели к еще большим потерям украинских военнослужащих, пострадавших во время теракта.