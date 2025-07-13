В Азове призвали сделать 28 июля Днем памяти замученных украинских военнопленных

Азов призывает сделать 28 июля Днем памяти защитников и защитниц Украины, участников добровольческих формирований и гражданских лиц, которые были казнены, замучены или погибли в плену .

Об этом сообщил заместитель командира 1-го корпуса НГУ Азов Святослав Паламар.

По его словам, Украина сделала много, чтобы почтить память погибших героев, однако пока без внимания остаются военнопленные — те, кто погиб в плену и те, кого замучили в российских тюрьмах.

«Мы должны зафиксировать в национальной памяти уважение к этим людям. Должны установить символический фундамент, знаковую дату — 28 июля. В этот день мы должны напоминать миру о жестокости, бесчеловечном поведении нашего врага — России. Врага, который пренебрегает правилами ведения войны и международным правом», — подчеркнул он.

Именно в этот день три года назад Россия нанесла удар по украинским военнопленным в Еленовской колонии.

Пономарь напомнил, что, по последним данным ООН, более 90% украинских военнопленных подвергаются пыткам в российском плену, а настоящая цифра, вероятно, еще выше.

«Пытки не являются отдельными случаями — это целенаправленная государственная политика России», — подчеркнул он.

Паламар обратился к президенту Украины и Верховной Раде с просьбой установить 28 июля Днем памяти замученных украинских военнопленных, назвав это моральным долгом.

Теракт в Еленовке — что известно

29 июля 2022 года Генштаб ВСУ сообщил, что РФ нанесла удар по колонии в оккупированной Еленовке, чтобы обвинить Украину в совершении военных преступлений, а также скрыть пытки пленных и расстрелы, которые происходят по приказам оккупационной администрации и командования на временно оккупированной территории Донецкой области.

В колонии оккупанты удерживали 193 пленных, в частности, защитников Мариуполя, среди которых — бойцы Азова. Известно о по меньшей мере 50 погибших и более 70 раненых.

Российская пропаганда утверждала, что военнопленные якобы погибли из-за удара ракеты HIMARS. В октябре 2023 года этот фейк опровергли в офисе Управления верховного комиссара ООН по правам человека.

Бывший генеральный прокурор Украины Андрей Костин заявил, что, по мнению международных экспертов, причиной взрыва в колонии было термобарическое оружие.

28 января 2025 года представитель Офиса генерального прокурора Дмитрий Марцин заявил, что руководство Еленовской колонии совместно с представителями федеральной службы исполнения наказаний РФ умышленно совершали действия, которые привели к еще большим потерям украинских военнослужащих, пострадавших во время теракта.