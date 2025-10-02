В Кривом Роге мужчина ударил ножом военных ТЦК во время проверки документов

В Кривом Роге мужчина напал с ножом на двух военнослужащих ТЦК. Личность вероятного злоумышленника установили (Фото: Черновицкий областной ТЦК и СП via Facebook)

В Кривом Роге в четверг, 2 октября, мужчина нанес ранения ножом двум военнослужащим Территориального центра комплектования во время проверки документов.

Об этом сообщила пресс-служба Днепропетровского областного ТЦК и СП.

«Во время проверки документов гражданин, которого остановили уполномоченные лица, достал холодное оружие и нанес ранения двум военнослужащим ТЦК и СП», — говорится в сообщении.

Днепропетровский Территориальный центр комплектования отмечает, что после нападения злоумышленник скрылся с места происшествия. Пострадавших военных оперативно доставили в больницу. Один из раненых находится в тяжелом состоянии.

Полиция Днепропетровской области уточнила, что инцидент произошел утром на одной из улиц в Покровском районе Кривого Рока. Правоохранители установили, что в ходе общения между мужчиной и военнослужащими возник конфликт. Во время него злоумышленник достал из кармана нож и нанес им удары 53-летнему и 36-летнему представителям ТЦК, отмечает полиция.

Личность вероятного нападающего установили. С ним начали следственные действия.

По данному факту следователи открыли уголовные производства, предусмотренные ч. 1 ст. 125 и ч. 1 ст. 121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины.