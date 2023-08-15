На Таврическом направлении за сутки уничтожили 99 оккупантов и 34 единицы техники
Украинские военные ведут огонь по российским оккупантам (Фото:Генштаб ВСУ)
Командующий оперативно-стратегической группировки войск Таврия Александр Тарнавский рассказал о потерях россиян за сутки на юге.
Потери оккупантов убитыми, ранеными и пленными составили 301 россиянина: 99 оккупантов погибли, 190 были ранены, 12 были взяты в плен украинскими защитниками.
Также за сутки были уничтожены 34 единицы военной техники россиян:
- 5 танков;
- 8 боевых бронированных машин;
- 5 артиллерийских систем и минометов;
- 2 реактивные системы залпового огня;
- 1 средство противовоздушной обороны;
- 2 дрона;
- 8 единиц автомобильной техники;
- 3 единицы специальной техники.
Также украинские защитники уничтожили 3 склада российских боеприпасов.
14 августа Минобороны сообщило, что Силы обороны Украины продолжают освобождать поселок Урожайное Донецкой области, а также продвигаются на Бахмутском направлении.