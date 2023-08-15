На Таврическом направлении за сутки уничтожили 99 оккупантов и 34 единицы техники

15 августа, 03:04
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Украинские военные ведут огонь по российским оккупантам (Фото:Генштаб ВСУ)

Украинские военные ведут огонь по российским оккупантам (Фото:Генштаб ВСУ)

Командующий оперативно-стратегической группировки войск Таврия Александр Тарнавский рассказал о потерях россиян за сутки на юге.

Потери оккупантов убитыми, ранеными и пленными составили 301 россиянина: 99 оккупантов погибли, 190 были ранены, 12 были взяты в плен украинскими защитниками.

Также за сутки были уничтожены 34 единицы военной техники россиян:

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  • 5 танков;
  • 8 боевых бронированных машин;
  • 5 артиллерийских систем и минометов;
  • 2 реактивные системы залпового огня;
  • 1 средство противовоздушной обороны;
  • 2 дрона;
  • 8 единиц автомобильной техники;
  • 3 единицы специальной техники.

Также украинские защитники уничтожили 3 склада российских боеприпасов.

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14 августа Минобороны сообщило, что Силы обороны Украины продолжают освобождать поселок Урожайное Донецкой области, а также продвигаются на Бахмутском направлении.

Редактор: Сергей Чудновцев

Теги:   Война в Украине Война России против Украины

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