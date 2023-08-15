На Таврическом направлении за сутки уничтожили 99 оккупантов и 34 единицы техники 15 августа, 03:04 Украинские военные ведут огонь по российским оккупантам (Фото:Генштаб ВСУ)

Командующий оперативно-стратегической группировки войск Таврия Александр Тарнавский рассказал о потерях россиян за сутки на юге.

Потери оккупантов убитыми, ранеными и пленными составили 301 россиянина: 99 оккупантов погибли, 190 были ранены, 12 были взяты в плен украинскими защитниками.

Также за сутки были уничтожены 34 единицы военной техники россиян:

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5 танков;

8 боевых бронированных машин;

5 артиллерийских систем и минометов;

2 реактивные системы залпового огня;

1 средство противовоздушной обороны;

2 дрона;

8 единиц автомобильной техники;

3 единицы специальной техники.

Также украинские защитники уничтожили 3 склада российских боеприпасов.

14 августа Минобороны сообщило, что Силы обороны Украины продолжают освобождать поселок Урожайное Донецкой области, а также продвигаются на Бахмутском направлении.