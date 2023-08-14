Запад начал задумываться над новым контрнаступлением ВСУ весной 2024 года — WSJ
WSJ отмечает, что к весне следующего года у Киева будет больше западной техники и опытных операторов (Фото:Oleksandr Ratushniak/Reuters)
Западные политики и военные стратеги начали задумываться над новым контрнаступлением ВСУ, которое, вероятно, могло бы произойти весной 2024 года, пишет The Wall Street Journal.
В материале говорится, что нынешняя операция Украины по возвращению своих оккупированных территорий может продлиться еще много месяцев, а вероятность переговоров при такой расстановке сил до зимы невелика.
Издание отмечает, что на фоне того, как первые попытки Сил обороны Украины прорвать оборону оккупационных войск РФ застопорились, а прогресс идет медленнее, чем ожидалось, на Западе уже обсуждают, чего можно достичь в ближайшие несколько месяцев и как подготовиться к затяжному конфликту.
В Киеве и столицах Запада обеспокоены тем, что политики и избиратели могут начать воспринимать войну в Украине, как трясину, и недовольство поддержкой Украины будет расти.
Даже если решимость партнеров Киева сохранится, время проходит, пишет WSJ, а украинские военные тратят боеприпасы, технику и живую силу.
«Сейчас цель Киева — завершить текущее наступление с достаточными успехами, чтобы продемонстрировать украинским гражданам и сторонникам в Вашингтоне, Берлине и других странах, что их поддержка не была напрасной и должна продолжаться», — отмечают журналисты.
Издание пишет, даже если прорыва нынешним летом не будет, Украина сможет вести боевые действия до зимы.
«Дождь и снег могут замедлить тяжелую технику, но украинцы до сих пор демонстрировали наибольшую эффективность в боях с небольшими подразделениями, часто с более легкой техникой», — говорится в материале.
Генерал-майор армии США в отставке и бывший заместитель помощника генсека НАТО Гордон Дэвис подчеркнул, что украинские военные продолжают приспосабливаться быстрее россиян. А к весне следующего года у Киева будет больше западной техники и опытных операторов.
«Постепенно Украина будет привлекать больше своих бригад, обученных и оснащенных НАТО, в то время как России будет трудно поддерживать огневую мощь и свою слаженность на передовой», — высказал он мнение.
Издание напоминает, что Украина привлекла к наступлению лишь часть своих наиболее подготовленных войск, тогда как подготовку в войсках НАТО прошли более 60 тысяч украинских военнослужащих.
Журналисты WSJ также напомнили, что до середины следующего года Украина, вероятно, сможет использовать истребители F-16, которые должны передать Дания и Нидерланды.
Усиливается также давление на США и Германию в вопросе передачи Киеву дальнобойных ракет ATACMS и Taurus.
Запад также может предоставить более совершенное оборудование, такое как сложные беспилотники, которые могут атаковать с воздуха.
«Стратеги смотрят в будущее и надеются, что со временем — даже когда Россия будет усугублять препятствия для украинского наступления — ВСУ смогут приобрести навыки и опыт, которые позволят им „перехитрить“ россиян», — резюмировали обозреватели.
В начале июня Силы обороны Украины начали контрнаступление на юге и востоке страны. Украинские военные столкнулись с мощной обороной войск РФ и многочисленными минными полями, что замедлило продвижение ВСУ.
Президент Украины Владимир Зеленский признал, что контрнаступление ВСУ идет сложно, но инициатива на стороне Украины, а российским оккупантам тяжелее, чем Силам обороны.
В августе издание The New York Times сообщило, что началась новая фаза контрнаступления Украины, главный удар которой пришелся на юго-восток, где бойцы ВСУ постепенно продвигаются через минные поля под атаками российской авиации.
Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что украинские защитники "шаг за шагом продолжают создавать условия для продвижения вперед".