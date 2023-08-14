Запад начал задумываться над новым контрнаступлением ВСУ весной 2024 года — WSJ 14 августа, 12:55 WSJ отмечает, что к весне следующего года у Киева будет больше западной техники и опытных операторов (Фото:Oleksandr Ratushniak/Reuters)

Западные политики и военные стратеги начали задумываться над новым контрнаступлением ВСУ, которое, вероятно, могло бы произойти весной 2024 года, пишет The Wall Street Journal.

В материале говорится, что нынешняя операция Украины по возвращению своих оккупированных территорий может продлиться еще много месяцев, а вероятность переговоров при такой расстановке сил до зимы невелика.

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Издание отмечает, что на фоне того, как первые попытки Сил обороны Украины прорвать оборону оккупационных войск РФ застопорились, а прогресс идет медленнее, чем ожидалось, на Западе уже обсуждают, чего можно достичь в ближайшие несколько месяцев и как подготовиться к затяжному конфликту.

В Киеве и столицах Запада обеспокоены тем, что политики и избиратели могут начать воспринимать войну в Украине, как трясину, и недовольство поддержкой Украины будет расти.

Даже если решимость партнеров Киева сохранится, время проходит, пишет WSJ, а украинские военные тратят боеприпасы, технику и живую силу.

«Сейчас цель Киева — завершить текущее наступление с достаточными успехами, чтобы продемонстрировать украинским гражданам и сторонникам в Вашингтоне, Берлине и других странах, что их поддержка не была напрасной и должна продолжаться», — отмечают журналисты.

Издание пишет, даже если прорыва нынешним летом не будет, Украина сможет вести боевые действия до зимы.

«Дождь и снег могут замедлить тяжелую технику, но украинцы до сих пор демонстрировали наибольшую эффективность в боях с небольшими подразделениями, часто с более легкой техникой», — говорится в материале.

Генерал-майор армии США в отставке и бывший заместитель помощника генсека НАТО Гордон Дэвис подчеркнул, что украинские военные продолжают приспосабливаться быстрее россиян. А к весне следующего года у Киева будет больше западной техники и опытных операторов.

«Постепенно Украина будет привлекать больше своих бригад, обученных и оснащенных НАТО, в то время как России будет трудно поддерживать огневую мощь и свою слаженность на передовой», — высказал он мнение.

Издание напоминает, что Украина привлекла к наступлению лишь часть своих наиболее подготовленных войск, тогда как подготовку в войсках НАТО прошли более 60 тысяч украинских военнослужащих.

Журналисты WSJ также напомнили, что до середины следующего года Украина, вероятно, сможет использовать истребители F-16, которые должны передать Дания и Нидерланды.

Усиливается также давление на США и Германию в вопросе передачи Киеву дальнобойных ракет ATACMS и Taurus.

Запад также может предоставить более совершенное оборудование, такое как сложные беспилотники, которые могут атаковать с воздуха.

«Стратеги смотрят в будущее и надеются, что со временем — даже когда Россия будет усугублять препятствия для украинского наступления — ВСУ смогут приобрести навыки и опыт, которые позволят им „перехитрить“ россиян», — резюмировали обозреватели.

В начале июня Силы обороны Украины начали контрнаступление на юге и востоке страны. Украинские военные столкнулись с мощной обороной войск РФ и многочисленными минными полями, что замедлило продвижение ВСУ.

Президент Украины Владимир Зеленский признал, что контрнаступление ВСУ идет сложно, но инициатива на стороне Украины, а российским оккупантам тяжелее, чем Силам обороны.

В августе издание The New York Times сообщило, что началась новая фаза контрнаступления Украины, главный удар которой пришелся на юго-восток, где бойцы ВСУ постепенно продвигаются через минные поля под атаками российской авиации.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что украинские защитники "шаг за шагом продолжают создавать условия для продвижения вперед".





