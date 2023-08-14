ВСУ освобождают Урожайное и продвигаются на Бахмутском направлении — Минобороны

14 августа, 17:31
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ВСУ имеют продвижение на Бахмутском направлении (Фото:Радио Свободная Европа/Радио Свобода/Сергей Нужненко через Reuters/File Photo)

ВСУ имеют продвижение на Бахмутском направлении (Фото:Радио Свободная Европа/Радио Свобода/Сергей Нужненко через Reuters/File Photo)

Силы обороны Украины продолжают освобождать поселок Урожайное Донецкой области, а также продвигаются на Бахмутском направлении.

Об этом в понедельник, 14 августа, сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр в Telegram.

Маляр отметила, что ВСУ имели успех южнее и юго-восточнее освобожденного Старомайорского Донецкой области, где сейчас закрепляются на достигнутых рубежах.

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Она подчеркнула, что во время контрнаступления украинские военные Таврического направления продолжают деоккупацию поселка Урожайное.

Маляр отметила, что оккупанты активизировались на Купянском и Лиманском направлениях, однако украинские защитники не допустили продвижения противника и ощутимо уменьшили его наступление.

Заместитель министра отметила, что на Купянском и Лиманском направлениях ситуация сложная, потому что враг постоянно атакует позиции ВСУ, которые отражают атаки.

По ее словам, сейчас на Востоке Украины фиксируется уменьшение количества обстрелов и использованных россиянами боеприпасов.

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Маляр сообщила, что оккупанты на Купянском направлении увеличивают плотность минно-взрывных заграждений вдоль Государственной границы в Белгородской области, ища слабые места в обороне Украины.

В то же время на Лиманском направлении россияне продолжают штурмовые действия, чтобы вытеснить Силы обороны Украины в районе Серебрянского леса Донецкой области, однако безрезультатно.

Заместитель министра доложила, что на Бахмутском направлении продолжаются тяжелые бои, поскольку противник хочет остановить продвижение войск ВСУ и восстановить утраченное положение в районах западнее Клещеевки, Андреевки и Курдюмовки.

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По ее словам, в течение прошлой недели деоккупированную территорию на Бахмутском направлении увеличено на 3 кв.км. В общем освобожденная площадь на направлении составляет 40 кв.км.

В то же время на Авдеевском и Марьинском направлениях россияне пытаются наступать, чтобы установить контроль над населенным пунктом Марьинка и окружить населенный пункт Авдеевка.

По словам Маляр, Вооруженные силы Украины на юге продолжают наступательную операцию на Мелитопольском и Бердянском направлениях.

Ранее Маляр заявляла, что Силы обороны Украины имеют успех в селе Урожайное.

Редактор: Ева Сластнова

Теги:   Минобороны Украины Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Оккупант Авдеевка Марьинка Бахмут Контрнаступление Купянск Война России против Украины Анна Маляр Лиман силы обороны

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