«Эпицентр боевых действий». Сырский посетил военнослужащих на Бахмутском направлении

24 января, 23:22
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Александр Сырский на Бахмутском направлении (Фото:Сухопутные войска ВС Украины)

Александр Сырский на Бахмутском направлении (Фото:Сухопутные войска ВС Украины)

На днях Командующий Восточной группировкой войск генерал-полковник Александр Сырский в очередной раз посетил подразделения, которые держат оборону на Бахмутском направлении.

Об этом сообщают Сухопутные войска ВС Украины.

Там напомнили, что именно Бахмутское направление является эпицентром боевых действий.

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«Сейчас это направление является эпицентром боевых действий. Продолжаются постоянные обстрелы и атаки в режиме 24/7. Однако украинские воины мужественно и непоколебимо держат оборону и не дают врагу получить стратегическое преимущество», — заявили в Сухопутных войсках.

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Находясь на передовой, командующий восточной группировкой войск проанализировал оперативную обстановку и пообщался с командирами, а также лично отметил наградами лучших военнослужащих.

9 января Сырский посетил украинских военных, которые выполняют боевые задания в районе Бахмута и Соледара Донецкой области.

Редактор: Евгений Василенко

Теги:   Донецкая область Российская агрессия Бахмут Александр Сырский Война России против Украины

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