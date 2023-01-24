«Эпицентр боевых действий». Сырский посетил военнослужащих на Бахмутском направлении 24 января, 23:22 Александр Сырский на Бахмутском направлении (Фото:Сухопутные войска ВС Украины)

На днях Командующий Восточной группировкой войск генерал-полковник Александр Сырский в очередной раз посетил подразделения, которые держат оборону на Бахмутском направлении.

Об этом сообщают Сухопутные войска ВС Украины.

Там напомнили, что именно Бахмутское направление является эпицентром боевых действий.

«Сейчас это направление является эпицентром боевых действий. Продолжаются постоянные обстрелы и атаки в режиме 24/7. Однако украинские воины мужественно и непоколебимо держат оборону и не дают врагу получить стратегическое преимущество», — заявили в Сухопутных войсках.

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Находясь на передовой, командующий восточной группировкой войск проанализировал оперативную обстановку и пообщался с командирами, а также лично отметил наградами лучших военнослужащих.

9 января Сырский посетил украинских военных, которые выполняют боевые задания в районе Бахмута и Соледара Донецкой области.