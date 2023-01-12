«Вагнеровцев утилизируют». Минобороны РФ запустило в Соледар наемников Пригожина и закрыло выходы из города — интервью NV со Снегиревым 12 января, 16:07 Эксклюзив NV Соледар в начале 2023 года стал самой горячей точкой фронта (Фото:Константин и Влада Либеровы)

Об усилении роли главы ЧВК Вагнер Евгения Пригожина на фоне боев в Соледаре не идет, считает сопредседатель общественной инициативы Права справа Дмитрий Снегирев

Военный эксперт говорит, что Минобороны РФ намеренно запустило в Соледар зэков и закрыло выходы, чтобы утилизировать наемников.

Подробнее о ситуации вокруг Бахмута и Соледара Снегирев рассказал в интервью Radio NV.

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— Ситуация под Соледаром и Бахмутом стабилизируется?

— Ситуация очень тяжелая, но контролируемая. Сообщения российских СМИ о контроле над Соледаром не соответствуют действительности.

Я хотел бы опровергнуть сообщения российской стороны, а именно ЧВК Вагнер, источниками из Министерства обороны страны-оккупанта, как это ни парадоксально. Пригожин заявляет о том, что в штурмовых боях непосредственно в Соледаре принимают участие исключительно члены ЧВК Вагнер.

Министерство обороны Российской Федерации сообщает о том, что подразделения десантно-штурмовых войск с юга и севера заблокировали город Соледар. То есть, речь идет о том, что Пригожина фактически запустили в город с его так называемым спецконтингентом (а имеются в виду лица, которые должны были находиться в местах лишения свободы, в колониях усиленного режима на территории РФ) и закрыли выходы. Об этом говорится, а не о каком-то личном значении города Соледара исключительно для Пригожина или усиления роли Пригожина в моменте взятия города Соледар.



Еще раз объясняю: Пригожин запускается по коридору для уличных боев, а уличные бои — это бои высокой интенсивности. В настоящее время с обеих сторон подразделения воздушно-десантных войск Российской Федерации блокируют город, фактически не дают ему возможности выйти прежде всего. Речь даже не о возможности выхода Вооруженных сил Украины из Соледара.

Кстати, сейчас выход есть, поэтому ни о каком оперативном окружении украинского контингента речь не идет. Есть дорожное сообщение в направлении Благодатного. А это ротация личного состава, подвоз БК и вывоз раненых. Поэтому опровергаем эту информацию.

О происходящем в Соледаре. Сейчас российские оккупанты, именно подразделения воздушно-десантных войск, пытаются давить с севера и юга в район Благодатного; перекрыть дорожное сообщение и, соответственно, взять как под огневой, так и непосредственный контроль трассу, соединяющую как сам Соледар, так и Бахмут, Соледар-Северск. Вот это основная задача, которая стоит перед российскими оккупантами в моменте взятия Соледара. Никоим образом это не контроль над Артемсолью.

Наступление на Соледар — лишь одна из составляющих, цель которой — контроль над локациями: не дать возможности снабжения гарнизона Вооруженных сил Украины в Бахмуте.

Второй фланг наступления — это бои в районе населенного пункта Клищиевка. Происходит одновременно наступление с нескольких сторон на населенный пункт. Цель этого наступления — огневой контроль над трассой Бахмут-Константиновка.

Таким образом, российские войска, использовав так называемое «рождественское перемирие», проведя перегруппировку, накопление личного состава, БК, улучшив материально-техническое обеспечение, одновременно атаковали по флангам украинскую группировку.

Кроме того, ведутся наступательные действия и непосредственно в Бахмуте, никуда они не вышли. Бои ведутся в районе улицы Максимовича, Патриса Лумумбы, Ивана Франко, Коцюбинского. Это окрестности города и район свалки.

Еще один момент, который стоит опровергнуть — это снарядный голод оккупантов. Этот тезис вбрасывали чуть ли не в течение месяца, что существует нехватка боезапаса и, соответственно, россияне вынуждены снизить огневую активность.

Город Соледар фактически прекратил существование. Разрушение до 70% жилищной инфраструктуры. И снова сегодня так называемый Институт изучения войны выходит с тезисом о нехватке снарядов. Специально объясняю для всех: к моменту широкомасштабного вторжения РФ на складах РФ было от 15 до 20 миллионов снарядов. Для сравнения, у Соединенных Штатов на складах на тот момент 2,5 миллиона снарядов. Ствольной артиллерии в РФ примерно 5,5 тысячи, в то время как у американской стороны чуть больше тысячи. Это, кстати, [ответ на вопрос], почему нам так постепенно оказывают военно-техническую помощь.

По оценкам специалистов, в Российской Федерации на складах осталось примерно восемь миллионов снарядов. Да, они снизили огневую активность с 60 тысяч снарядов в день до уровня примерно 20 тысяч. Но это не значит снарядный голод. Главное — есть производство, которое может выпускать минимальное количество [снарядов] — 125 тысяч в месяц.

И третье, что показал Бахмут. Информация Института изучения войны, британской разведки и того же ГУР о конфликте в среде российского военно-политического руководства и усиления роли Пригожина не соответствует действительности. Последнее назначение Герасимова и понижение Суровикина — яркое тому свидетельство.

Теперь дальше идем. Задача оккупантов — это не взятие отдельно Соледара или отдельно Бахмута. Это не является конечной целью Российской Федерации. Основная задача — это выход на административные границы Донецкой области, это так называемый «второй этап спецоперации». Мы должны это четко понимать, что с возможным захватом Соледара или, не дай Бог, Бахмута никоим образом планы российского руководства не изменятся.

Именно с этим и связаны кадровые перестановки в оккупационной армии: усиление роли Министерства обороны Российской Федерации, а не наоборот. Все разговоры о Пригожине оставьте самому Пригожину.

— Это мог быть отвлекающий маневр. Другая подзадача — утилизация этого спецконтингента. Это можно считать похожим на правду?

— Это и происходит. Кольцо окружения, так называемые заградотряды, соответственно, идет утилизация — ничего другого.

Я приведу слова самого Пригожина, что потери ЧВК Вагнер во время уличных боев в Соледаре достигают потерь за неделю на всем участке фронта. Это прямая речь Пригожина, чтобы вы понимали количество потерь среди так называемого спецконтингента и вообще представителей страны-оккупанта. Они колоссальны. Они фактически засыпают Соледар своими телами.

— Как изменится ситуация в Соледаре после визита на передовую Сырского?

— Давайте говорить о том, что ситуация в районе Северска благодаря именно визиту Сырского стабилизируется. Ситуация сложная.

В настоящее время Вооруженные силы Украины контролируют 50% территории Донецкой области. Соответственно, если теоретически предположить возможность планового ухода Вооруженных сил Украины из района Соледара — это никоим образом не влияет на сам ход военной кампании и никоим образом не дает основания говорить о победах российской армии.

Речь идет о том, что Донецкая область — это агломерация малых и крупных городов, которые фактически переходят друг в друга. То есть, это сплошная линия обороны Вооруженных сил Украины.

Если мы говорим о контроле над 50% территории, то Российская Федерация, учитывая количество жертв в личном составе, можем сказать, что Донецкая область подобными темпами продвижения россиян до 15 километров за полгода превратится в сплошной могильник российской армии. Поэтому, уважаемые украинцы, сохраняем веру в ВСУ, спокойствие.