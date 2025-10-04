Центры подготовки подразделений ВСУ постепенно перемещают в более безопасные регионы Украины (Фото: Генштаб ВСУ)

Военных центра подготовки подразделений постепенно перемещают из Черниговской области в более безопасные регионы Украины после того, как Россия 24 сентября ударила по учебному подразделению Сухопутных войск ВСУ в Гончаровском.

Об этом Суспільному 3 октября заявили в командовании Сухопутных войск ВСУ.

Сообщается, что военных центра подготовки «поэтапно перемещают в другие регионы Украины для более безопасного пребывания и проведения занятий». Соответствующее решение приняли на фоне усиления активности российских разведывательных дронов и увеличения внимания армии РФ к Черниговщине.

Реклама

По факту баллистического удара РФ по Гончаровскому и гибели военнослужащих назначено специальное служебное расследование. Виновных привлекут к ответственности, заверили в Сухопутных войсках.

Суспільне также пишет, что учебные подразделения обеспечены на 100% укрытиями, продолжается работа над улучшением безопасных условий пребывания бойцов.

Россия нанесла комбинированный удар по территории одного из учебных подразделений ВСУ в Черниговской области 24 сентября. В Сухопутных войсках заявили, что в результате точного попадания ракет Искандер в укрытие, несмотря на принятые меры безопасности, погибли и пострадали военные.