После удара по Гончаровскому: учебные подразделения ВСУ перемещают из Черниговщины в более безопасные регионы — Сухопутные войска

4 октября, 09:52
Поделиться:
Центры подготовки подразделений ВСУ постепенно перемещают в более безопасные регионы Украины (Фото: Генштаб ВСУ)

Центры подготовки подразделений ВСУ постепенно перемещают в более безопасные регионы Украины (Фото: Генштаб ВСУ)

Военных центра подготовки подразделений постепенно перемещают из Черниговской области в более безопасные регионы Украины после того, как Россия 24 сентября ударила по учебному подразделению Сухопутных войск ВСУ в Гончаровском.

Об этом Суспільному 3 октября заявили в командовании Сухопутных войск ВСУ.

Сообщается, что военных центра подготовки «поэтапно перемещают в другие регионы Украины для более безопасного пребывания и проведения занятий». Соответствующее решение приняли на фоне усиления активности российских разведывательных дронов и увеличения внимания армии РФ к Черниговщине.

Реклама

Читайте также:
Киев снимают на видео с дронов? Наводят ракеты и проверяют результаты атак? Главные мифы и факты о разведывательных БпЛА врага

По факту баллистического удара РФ по Гончаровскому и гибели военнослужащих назначено специальное служебное расследование. Виновных привлекут к ответственности, заверили в Сухопутных войсках.

Суспільне также пишет, что учебные подразделения обеспечены на 100% укрытиями, продолжается работа над улучшением безопасных условий пребывания бойцов.

Читайте также:
Действуют графики отключения: в Чернигове в результате ночного удара РФ повреждены объекты энергосистемы, без света 50 тыс. потребителей

Россия нанесла комбинированный удар по территории одного из учебных подразделений ВСУ в Черниговской области 24 сентября. В Сухопутных войсках заявили, что в результате точного попадания ракет Искандер в укрытие, несмотря на принятые меры безопасности, погибли и пострадали военные.

Редактор: Юлия Рябовил

Теги:   Черниговская область Война России против Украины Сухопутные войска Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Ракетный удар Разведывательные дроны

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сьогодні в Україні з Андрієм Смирновим

Дайджест новин від відповідального редактора журналу NV

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies