Действуют графики отключения: в Чернигове в результате ночного удара РФ повреждены объекты энергосистемы, без света 50 тыс. потребителей

Последствия российского удара по энергетической инфраструктуре в Чернигове, 4 октября 2025 года (Фото: ГСЧС Черниговщины)

Российская оккупационная армия в ночь на субботу, 4 октября, нанесла удар по объекту инфраструктуры в городе Чернигове , возник масштабный пожар, сообщает ГСЧС.

Обновлено в 09:30. Руководитель Черниговской ОВА Вячеслав Чаус уточнил, что в Чернигове повреждены несколько важных объектов электроснабжения. Также РФ ударила по объекту инфраструктуры в городе.

Всего под обстрелами оказались 15 населенных пунктов Черниговской области. В Новгород-Северском ударные дроны попали по нежилому зданию, возник пожар.

Сейчас спасатели ликвидируют последствия обстрела.

Фото: ГСЧС Черниговщины

Черниговоблэнерго сообщило, что в результате ночной атаки аварийные отключения света коснулись около 50 тысяч потребителей.

«Сегодня ночью рашисты совершили настоящий акт геноцида населения Черниговщины. Во время очередной дроновой атаки было повреждено сразу несколько важных объектов электроснабжения», — сказано в сообщении компании.

Фото: ГСЧС Черниговщины

Сейчас энергетики работают над подключением потребителей. В области действуют графики ограничений по принципу три часа со светом и три часа без света. Облэнерго прогнозирует, что не в пиковые часы отключения могут быть облегчены.

Жителей региона призывают экономить электроэнергию.

С 1 октября в Черниговской области ввели график почасовых отключений электроэнергии из-за обстрелов России энергетических объектов.

В Министерстве энергетики Украины сообщали, что самая сложная ситуация с электроснабжением из-за обстрелов РФ сложилась на Сумщине и Черниговщине. В частности, 2 октября сообщалось о полном обесточивании города Нежин.