Киев снимают на видео с дронов? Наводят ракеты и проверяют результаты атак? Главные мифы и факты о разведывательных БпЛА врага

Все чаще в 2025 году над столицей Украины фиксируют дроны РФ , которые начали называть разведывательными. По меньшей мере часть из них имеют встроенные видеокамеры и другие технические средства разведки. Поэтому распространился миф, якобы российские дроны еженедельно свободно и качественно проводят видеофиксацию и видеоразведку до или после массированных ударов по столице.

Журналист NV Сергей Окунев проанализировал, что известно о разведывательных БпЛА и их возможностях, а также пообщался с одним из главных экспертов в вопросе вражеских беспилотников и систем связи — украинским специалистом в области военных радиотехнологий Сергеем Бескрестновым, более известным как Сергей Флеш. Отвечаем на наиболее распространенные вопросы о вражеских разведывательных БпЛА, об их возможностях и фактическом применении.

Действительно ли разведывательные БпЛА применяются для поиска целей и подтверждений поражений?

Российские войска имеют большую номенклатуру разведывательных беспилотных аппаратов, в которых есть очень высококачественные камеры, в том числе и для съемки и трансляции видео на командные пункты в плохих погодных условиях и ночью. Прежде всего речь идет о семействах дронов Орлан, Supercam и ZALA. Важно отметить, что все такие дроны управляются операторами и передают видеосигнал через радиоканал, что значительно ограничивает их дальность работы. Один из наиболее распространенных дронов оккупанта — ZALA имеет несколько моделей, которые могут вести видеотрансляцию на расстоянии до 100 километров. В то же время проведение разведки именно на 100 километрах крайне затруднено из-за особенностей радиопомех, рельефа местности и радиовидимости. Один из наиболее эффективных российских дронов, Орлан, имеет возможность транслировать «картинку», то есть видеосъемку, на расстоянии 100−120 километров. Таким образом 90% работы таких БпЛА — это разведка в зоне боевых действий или неглубоком тылу Сил обороны, вблизи границы или линии боевого столкновения.

Инфографика: NV

Но ведь есть видео с ударами по украинским аэродромам, военным полигонам и производствам?

Да, это правда. Видео разведки и корректировки ударов публикуются оккупантами с 2022 года. Недавно россияне публиковали кадры с дрона над одним из производств в Запорожье, по которому был нанесен удар. До того публиковались видео с ударом по военному учебному центру в Черниговской области, а ранее оккупанты сами подтвердили с помощью публикации видео с дрона, что ударили баллистической ракетой по членам международной гуманитарной миссии, которая занималась разминированием в тылу. Однако все указанные случаи — видео с локаций, которые находятся в 100−130 километрах от врага или меньше. Таким образом российские разведывательные дроны действительно могут эффективно работать над Запорожьем, Харьковом, Сумами, над Черниговщиной и над другими населенными пунктами, находящимися вблизи границы или линии боевого соприкосновения.

Российские дроны снимают цели или поражения в Киеве?

В последнее время над Киевом действительно все чаще фиксируют дроны, которые выполняют функцию разведчиков. Но в этом случае речь идет не об Орланах или похожих БпЛА, а о дешевых дронах типа Гербера. В чем отличия: эти дроны не управляются оператором, а проводят полеты по заранее заданному маршруту. Во время полета враг уже не влияет на их маршрут, не может их разворачивать или как-либо управлять направлениями. Кроме того, если Орлан или Supercam — это дорогое средство с очень качественной техникой, в частности, с ценными и высококачественными камерами, Гербера, которую принято называть «разведчиком» и которая летает над Киевом и другими глубоко тыловыми городами, это очень низкокачественный дрон, сделанный из фанеры и пенопласта. Его стоимость от 2000 до 10000 тысяч долларов в зависимости от оборудования.

Инфографика: NV

«Первоначально такие дроны были созданы для ложных целей и создания напряжения для гражданских. Очень дешевый дрон, который не имеет хорошей системы навигации, но отвлекает на себя внимание мобильных огневых групп и других средств ПВО, поскольку мы не можем точно знать, это дешевая ложная цель или это полноценный ударный дрон типа Shahed», — рассказывает эксперт военных радиотехнологий Сергей Флеш.

Позже на некоторых таких дронах действительно начали появляться камеры, о чем сообщалось публично. Именно Сергей Флеш на собственных ресурсах был одним из тех, кто первым объявил об этом открыто. Он уточняет, что такие дроны с камерами начали использовать китайские радиомодемы, которые имеют два радиоканала мощностью по 10 Вт.

«Это довольно дорогостоящее оборудование, которое стоит около 6−7 тысяч долларов за единицу и может передавать как видеосигнал, так и сигнал управления самим дроном на расстояние 70−80 километров. Возможно в некоторых случаях и 100 километров, здесь важны условия», — объясняет эксперт.

Таким образом, Гербера сама по себе не может транслировать картинку из Киева и даже ближайших окрестностей города. Это также подтверждается очень простым аргументом: оккупанты ни разу не публиковали никаких кадров из столицы, в то время как видео из прифронтовых городов публикуются в пропагандистских целях регулярно. В случае, если бы враг имел стабильную видеоразведку над Киевом, почти гарантированно это было бы опубликовано для запугивания гражданского населения Украины и для пропаганды российской техники. За все время никаких таких кадров опубликовано не было.

Возможно ли каким-то образом увеличить радиус трансляции в Киев?

Крайне проблематично, и неизвестно, реализуемо ли. Увеличить радиус в целом — можно. Для этого требуется использование ретрансляторов. Принцип очень прост: это цепочка, когда дрон, использующий разведку, транслирует свой сигнал не оператору, а на другой дрон, а тот, в свою очередь, уже оператору. Таким образом появляется промежуточное звено, которое позволяет увеличить расстояние разведки. Сергей Флеш уточняет, что китайский модем, который начали применять в российских Герберах, также имеет такую функцию. Однако это гораздо более сложный процесс. Когда вам нужно применить дрон, который может транслировать связь на 5 километров, но надо увеличить это расстояние, например, до 8 километров — такое использование ретрансляторов крайне эффективно и действительно давно и доказанно работает. Но когда нужно увеличить связь с 70 километров до около 300 — это крайне сложная задача, которая требует многих благоприятствующих факторов.

«Чисто теоретически, на бумаге, да, возможно поднимать в воздух 2−3−4 борта в соответствующем режиме работы. В таком случае скорость сети падает, она далеко не такая стабильная, но чисто технически это возможно. Однако говорить, что это сейчас гарантированно работает — нельзя», — рассказывает Флеш.

По состоянию на сейчас неизвестно, на какое именно расстояние ретранслятор может гарантированно увеличить сигнал, не теряя качества, необходимого для трансляции видео. Это очень сложная техническая задача, когда враг должен держать в воздухе сразу несколько дронов «цепью», все они одновременно должны не попадать под действие РЭБ и других технических помех. Кроме того, если из строя выходит хотя бы один дрон из этой «цепи», это полностью выводит из строя всю систему. Теоретически это возможно. На практике нет доказательств, что врагу хоть раз удавалось реализовать такую задачу, тем более — реализовывать еженедельно по несколько раз.

А как в таком случае работают американские и другие западные БпЛА, которые летают на сотни километров?

Существует семейство больших беспилотников, которые могут выполнять функцию видеотрансляции даже на расстояниях в сотни и тысячи километров. К примеру, американский MQ-9 Reaper. Однако это в буквальном смысле «другая вселенная» БпЛА, который невозможно сравнивать с Герберами или даже Орланами, летающими над Украиной. Вес американского дрона — более 2 тонн, а размах крыльев — 20 метров. Это скорее полноценный самолет на дистанционном управлении, чем привычный для нас дрон.

MQ-9 Reaper имеет размах крыльев 20 метров / Фото: defense.gov / RINZE KLEIN RNLA

Ключевое отличие — принцип связи. Если все указанные российские разведывательные БпЛА имеют радиоканал связи, который имеет свои ограничения в дистанции и увеличить его невозможно чисто по законам физики, то MQ-9 Reaper и похожие БпЛА используют спутниковую связь SATCOM. Это несравнимо сложнее, в сотни и тысячи раз дороже и требует совсем другого технологического потенциала, включает группу спутников на геостационарной орбите земли. Цена только самого «самолетика» без вооружения и спутниковой системы — 30 миллионов долларов США. Это примерно в шесть тысяч раз дороже Герберы.

Могут ли россияне просто «прикрутить» какую-то «антенну» на свои дешевые пенопластовые дроны и иметь связь на сотни или тысячи километров? Нет, сейчас это невозможно даже теоретически.

Если разведывательные дроны не транслируют видео из Киева, зачем они вообще летают над столицей?

Причин несколько. Дрон Гербера, который принято называть разведывательным и который как раз долетает до Киева довольно часто, изначально создавался как «ложная цель». Очень дешевый дрон отвлекает на себя и системы обнаружения, и работу мобильных огневых групп ПВО. Это первоочередная задача.

Кроме того, некоторые такие дроны передают данные телеметрии. Проще говоря, дешевый дрон способен отправлять свои координаты раз в минуту или раз в несколько минут. Когда этот сигнал прекратился — можно сделать вывод, что дрон сбит или выведен из строя. Таким образом, анализируя эти данные от многих дронов, можно исследовать более безопасные маршруты и знать, где есть пробелы в работе ПВО. Это также является разведкой, но она не связана со съемками видео.

Как дрон может передавать телеметрию, если есть ограничения по расстоянию? Видеотрансляция требует в десятки и сотни раз больше нагрузки на связь. Данные телеметрии — это несколько байтов, в то время как даже 1 секунда видео имеет «вес» в десятки раз больше и требует гораздо более стабильной и мощной связи.

А как же дроны с SIM-картами? Почему нельзя вести видеотрансляцию через мобильный интернет, как мы делаем это с мобильного телефона?

Сергей Флеш, который стал одним из первых, кто сообщил об использовании дронов с SIM-картами, говорит, что сейчас россияне отказались от таких средств, в частности из-за того, что украинские специалисты эффективно выявляли и блокировали сигнал для таких дронов. Сейчас дроны не используют LTE или 3G-связь для трансляции видео.

Кроме того, антенны, которые обеспечивают покрытие города мобильным интернетом и связью, настроены так, что покрывают сигналом именно землю (улицы, дома), а не небо. Эта настройка называется «Downtilt». От таких обычных городских антенн могут передаваться некоторые сигналы вверх, но качество такого потока намного хуже.

Если дроны на самом деле не снимают Киев, почему после действия разведывательных БпЛА на следующий день происходят обстрелы?

В текущих условиях, когда враг запускает то или иное количество дронов буквально ежедневно, очевидно, будут совпадения, когда сначала в Киеве фиксируются разведывательные Герберы, а на следующий день происходит обстрел. Но даже поверхностный анализ сообщений открытых мониторинговых каналов доказывает — прямой связи нет. Есть десятки случаев, когда после Гербер над Киевом не происходит ничего.

Россияне публикуют десятки видео с разведкой над различными прифронтовыми регионами Украины. Есть ли видео из Киева?

Это один из ключевых фактов — таких видео нет. Буквально ни одного. Очевидно, если бы россияне действительно имели возможность вести видеоразведку в Киеве, они публиковали бы десятки кадров, в частности, с последствиями своих атак.

Это значит, что именно Герберы с камерами совсем не полезны для врага?

Нет. Кроме дальнейшего использования этих дронов как ложных целей и перегрузки украинских систем ПВО, в некоторых случаях камеры Гербер действительно могут и искать цели для ударов, а также искать украинские системы ПВО и мобильные огневые группы по вспышкам и следам от запуска ракет. Но это, по состоянию на сейчас, угроза для прифронтовых и приграничных областей из-за уже указанных ограничений в транслировании связи.