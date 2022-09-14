В Минреинтеграции объяснили, кого предлагают наказывать за получение паспорта РФ

14 сентября, 18:49
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Паспорт РФ (Фото:vologda.portal.ru)

Паспорт РФ (Фото:vologda.portal.ru)

В Министерстве реинтеграции сообщили, что законопроект, предусматривающий уголовную ответственность за российский паспорт, готов.

В частности, такое наказание предлагается установить за:

  • приобретение гражданства и/или получение паспорта государства-агрессора государственными должностными лицами или представителями местного самоуправления при отсутствии признаков государственной измены;
  • пропаганду, публичные призывы, принуждение к этому;
  • ограничение прав людей, не получивших гражданства или паспорта государства-агрессора.

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«Вражеская паспортизация, давление в целях навязывания паспорта РФ — абсолютно неправомерные и противозаконные. Получение российского паспорта на ТОТ оправдано только в том случае, когда человек с помощью этого „документа“ пытается через РФ и третьи страны вернуться в свободную Украину», — отмечают в министерстве.

3 сентября глава Херсонской ОВА Ярослав Янушевич заявил, что российские оккупанты в Херсонской области ходят по домам и предлагают местным жителям получить паспорт РФ.

Редактор: Евгений Василенко

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Теги:   Российская агрессия Паспорт Российский паспорт Война России против Украины Министерство реинтеграции временно оккупированных территорий

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