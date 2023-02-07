Суд продлил еще на два месяца арест экс-нардепа Микитася в деле о подкупе мэра Днепра 7 февраля, 22:45 Максим Микитась (Фото:Максим Микитась / Facebook)

Высший антикоррупционный суд на два месяца продлил арест бывшего нардепа Максима Микитася. Его обвиняют в предложении взятки мэру Днепра Борису Филатову.

Об этом сообщает пресс-служба ВАКС.

О продлении ареста ходатайствовали прокуроры Специализированной антикоррупционной прокуратуры. Микитась может выйти под залог в 85 миллионов гривен.

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Суд продлил меру пресечения до 7 апреля. Также суд отказал стороне защиты в удовлетворении ходатайства о возвращении обвинительного акта прокурору.

18 октября в НАБУ и САП сообщили, что задержали Микитася по подозрению во взяточничестве (ч. 4 ст. 369 УК Украины). По данным САП, в октябре 2022 года экс-нардеп предложил мэру Днепра Борису Филатову 22 млн евро за то, чтобы Европейский банк реконструкции и развития заключил с подконтрольными экс-нардепу компаниями контракт на строительство метро в Днепре вне конкурса. В пресс-службе НАБУ заявили, что это одна из рекордных сумм предлагаемой взятки.

Микитась также является обвиняемым в другом деле по факту завладения 81 млн грн средств Нацгвардии, которое сейчас слушают в суде.