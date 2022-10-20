Феномен Микитася. Как одиозный застройщик предложил мэру Днепра грандиозную взятку в $22 млн и при чем здесь представитель Банковой? 20 октября, 14:06 Эксклюзив НВ Максим Микитась (по центру) и Олег Татаров (Фото:Коллаж НВ)

Ни пребывание под следствием в нескольких производствах, ни война не остановили застройщика Максима Микитася от попытки дать огромную взятку мэру Днепра. Как такое стало возможным, НВ рассказал юрист Центра противодействия коррупции Вадим Валько.



19 октября в Высшем Антикоррупционном суде начался суд по избранию меры пресечения застройщику Максиму Микитасю. За день до этого стало известно, как тот предложил взятку в $22 млн городскому голове Днепра Борису Филатову. Речь шла о тендере на строительство в городе метрополитена за счет денег ЕБРР на сумму $220 млн. Микитась, по версии НАБУ, предложил мэру 10% «отката» от суммы тендера, чтобы стать исполнителем работ, и окончательно передать эти средства до 2027 года.



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Эта история удивляет не только тем, что, по оценкам НАБУ, в ней фигурирует одна из самых больших взяток среди дел, которые вело бюро. Ведь Микитася, экс-руководителя госкомпании Укрбуд и бывшего депутата ВР, можно назвать «серийным коррупционером».



В 2019-м ему сообщили о подозрении в завладении имуществом Нацгвардии (НГУ) на сумму более 80 млн грн вместе с другими должностными лицами Укрбуда. НГУ должна получить от компании квартиры и паркоместа на Печерске, в центре столицы, в обмен на передачу земли для застройщика. Укрбуд передал нацгвардейцам чуть больше квартир, однако на левобережной окраине Киева.



Микитася задержали, но он вышел под залог, заплатив как раз 80 млн. Деньги у застройщика водились: до того, как заинтересовать своей деятельностью следователей НАБУ, он покупал себе недвижимость и самые дорогие в мире суперкары.



Однако впоследствии, из-за нарушения обязательства не видеться с фигурантами дела, застройщика снова привлекли к суду. Фемида увеличила залог до 100 млн грн. Доплатить разницу Микитась уже не смог и оказался за решеткой.



Он полгода провел в СИЗО, а затем пошел на сотрудничество со следствием, возместил 50 млн грн убытков и оказался под домашним арестом. А его дело направили в суд.



Но в жизни Микитася существует еще и второе подозрение по квартирам для Нацгвардии, — уже о подделке экспертизы, которая уменьшала ущерб государства с 80 млн грн до 7 млн. Ее застройщик получил вместе с Олегом Татаровым, нынешним заместителем главы ОП, а ранее сотрудником одного из департаментов Укрбуда. Однако это дело Генпрокуратура внезапно передала СБУ и его статус до сих пор неизвестен.



Кроме того, застройщик фигурирует еще и в расследовании похищения человека.



Но эти истории, похоже, ничему Микитася не научили. Или он чувствовал свою безнаказанность. И потому обратился к Филатову.



Как так случилось, что в стране может спокойно работать и предлагать огромные взятки человек, который должен уже сидеть за решеткой? Об этом НВ поговорил с Вадимом Валько, юристом Центра противодействия коррупции, который внимательно следил в течение нескольких последних лет за всеми событиями вокруг одиозного застройщика.



— Какой сейчас статус у Микитася. Он задержан?



— Да, его уже доставили в ВАКС под конвоем и в наручниках для получения меры пресечения. Известно, что прокурор САП просит суд взять Микитася под стражу с альтернативой залогу в размере 200 млн грн. На что его защита отвечает, что размер залога слишком велик. У Микитася нет никаких доходов.

— Не очень ясна роль самого Филатова и как ему удалось «поймать» Микитася. Есть ли подлинные доказательства, что застройщик действительно предлагал эту взятку?

— Похоже, что Филатов все сделал правильно. Когда к тебе приходит человек, имеющий причастность к строительному бизнесу и говорит: давай работать за 10% от суммы кредита ЕБРР, нужно сразу идти в правоохранительные органы. Пока неизвестно, сколько на это ушло времени — от первой встречи до объявления подозрения Микитасю, не подозревал ли сам Филатов определенное время, что это могут его провоцировать получить взятку. Скорее всего, Филатов провел первый разговор с Микитасем и сказал ему: ладно, работаем, а сам обратился в НАБУ. Бюро возбудило дело и уже после того детективы начали собирать доказательства: протоколы по НСРД [негласные следственные розыскные действия — прослушивание, например] и другие вещи по дальнейшему течению их контактов.

— На что надеялся Микитась, идя к Филатову, хорошо понимая свою репутацию со шлейфом уголовных производств?



— Предстоит послушать, как именно прокуроры будут обосновать подозрение на заседании об избрании меры пресечения. Возможно, он мог намекать, что у него есть «крыша» во власти. Такие люди, как Микитась, обычно имеют много инсайдов в своей среде и, возможно, он располагал определенной информацией, что Филатов на такое может согласиться.



— Микитась выпал из медиа на определенное время после новостей, что он пошел на соглашение со следствием НАБУ по «квартирному» делу. Что с ним было дальше?



— Самое интересное в том соглашении, что он начал давать на [нынешнего заместителя главы ОП Олега] Татарова обличительные показания, что тот имел причастность и обеспечивал неправомерную экспертизу, — что государственная компания Укрбуд понесла убытки не 80 млн грн, а только 7 млн. А эта сумма не подпадает под уголовное расследование, а только административные санкции о возмещении разницы. И что важно: Татаров включился в эти события, когда продолжалось расследование НАБУ и полиции.



— Есть другие доказательства, что Татаров действительно был вовлечен в эти процессы, кроме слов самого Микатася?



— Да, это доказывают переписки Микитася, в которых есть Татаров. В НАБУ также считают, что Татаров писал некоторым работникам Укрбуда, что [заместителю начальника экспертной службы МВД] Константину Дубоносу нужно оформить паркоместо стоимостью $10 тыс. По сути, это называется пособничество во взяточничестве.



— Далее вспоминается, что Татаров с Микитасем и другими фигурантами получили подозрение, но дело забрали в СБУ, где, по сути, его похоронили. Что происходило дальше с Микитасем?



— У него дела сложились похуже, чем у Татарова. В новогоднюю ночь на 2022-й год, Микитась снова оказывается за решеткой — его берут под стражу в совершенно ином деле о похищении человека. Я думаю, что Татаров создал рычаг влияния на Микитася — оформил через посредничество МВД заказное дело на Микитася, чтобы тот отказался от показаний против него.



— Известно, что Микитась все же помог Татарову, когда отказался от жалобы, которая могла вернуть дело Татарова в НАБУ. Потому что он решил, что есть орган более солидный, чем НАБУ?



— Да, [этот орган] сам Татаров. Он увидел, что дело Татарова похоронено, несмотря на огласку в СМИ. Поэтому он оценил Татарова как более сильного игрока. Потому что когда он пошел на соглашение с НАБУ, ему заменили содержание в СИЗО домашним арестом, а МВД с Татаровым быстро организовали ему следственный изолятор. Но это не все приключения Микитася. Между этими делами фирма жены Микитася выиграла тендер на строительство хранилища отработанного ядерного топлива в Чернобыле на 1 млрд грн, однако не завершила строительство. В итоге Микитась обвинен в квартирном деле, еще имеет второе подозрение вместе с Татаровым и Дубоносом по поводу экспертизы.



Я запросил СБУ и Офис президента относительно статуса расследования — в обоих органах ответили, что не могут предоставить информацию по статусу из-за военного положения.



Третье дело против Микитася — это дело по недостройке хранилища ядерных отходов.



Теперь есть четвертое дело по попытке передачи взятки мэру Днепра.



— Какие сейчас могут быть отношения между Татаровым и Микитасем?



— Они не остались врагами. Из последнего интервью Майборода [директор Укрбуд Девелопмент, фигурант «квартирного» дела] сказал, что Микитась сотрудничает с Татаровым: мол, последний едва ли не обеспечивает прикрытие Микитася. И что он [Майборода] передал НАБУ новые доказательства о преступлениях Татарова.



— Какое из дел против Микитася ближе всего к вынесению приговора суда и на какой срок Микитась может попасть за решетку?



— «Квартирное» дело. Там более 1,5 лет продолжалось ознакомление с материалами. Там ему срок заключения грозит с конфискацией имущества от 7 до 12 лет. Однако дела такого рода обычно затягиваются, как, например, дело о хищении на заводе Краян, которое касается мэра Одессы Геннадия Труханова. Или другое — против нардепа прошлого созыва от Народного фронта Николая Мартыненко. По таким делам много фигурантов, и у каждого из них по несколько защитников. Пока с такими делами Высший антикоррупционный суд не может справиться.



— О моральном аспекте. Как можно преодолеть прослойку этих специфических людей, которые во время полномасштабной войны с тысячами жертв все же пытаются проворачивать коррупционные сделки?



— Только неотвратимостью наказания конкретных людей уровня Микитася. И таких дел должно быть не менее десяти, а еще лучше — двадцать. После этого следующие дельцы будут рассуждать: стоит ли идти на коррупционные действия, если по подобным делам люди уже отбывают наказание.