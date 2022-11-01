Предложение рекордной взятки Филатову. Апелляционный суд уменьшил сумму залога Микитася до 100 млн грн 1 ноября, 22:53 Максим Микитась (Фото:Максим Микитась / Facebook)

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда во вторник, 1 ноября, оставила под стражей бывшего народного депутата Максима Микитася, сумму залога уменьшили до 100 млн грн.

Как сообщает Центр противодействия коррупции в Telegram, перед этим следственный судья установил сумму залога в 260 млн грн. При этом защита экс-нардепа говорила, что у их клиента нет ни 10, ни даже 3 млн грн. Микитась участвовал в заседании по видеосвязи из СИЗО.

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Высший антикоррупционный суд 20 октября арестовал нардепа VIII созыва и экс-главу Укрбуда Максима Микитася с альтернативой залога в 260 млн грн.

18 октября в НАБУ и САП сообщили, что задержали Микитася по подозрению во взяточничестве (ч. 4 ст. 369 УК Украины). По данным САП, в октябре 2022 года экс-нардеп предложил мэру Днепра Борису Филатову 22 млн евро за то, чтобы Европейский банк реконструкции и развития заключил с подконтрольными экс-нардепу компаниями контракт на строительство метро в Днепре вне конкурса. В пресс-службе НАБУ заявили, что это одна из рекордных сумм предлагаемой взятки.

Микитась также является обвиняемым в другом деле по факту завладения 81 млн грн средств Нацгвардии, которое сейчас слушают в суде.