Суд продлил арест Россошанского-младшего

Россошанскому продлили меру пресечения в виде содержания под стражей

Во вторник, 27 марта, суд продлил арест Дмитрия Россошанского, подозреваемого в совершении смертельного ДТП, в котором погибла сестра правозащитницы Ирины Ноздровской.

Об этом сообщили в прокуратуре Киевской области.

"Обвиняемому в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 286 УК Украины [Нарушение правил безопасности дорожного движения] Д. Россошанскому продлена мера пресечения в виде содержания под стражей", - говорится в заявлении.

Таким образом информация о выходе на свободу Россошанского 27 марта не соответствует действительности.

Напомним, что Дмитрия Россошанского подозревают в том, что он 30 сентября 2015 года в селе Демидов насмерть сбил на автомобиле Светлану Сапатинскую - сестру убитой юристки Ирины Ноздровской.

Ирина Ноздровская пыталась доказать в суде вину Россошанского. 1 января 2018 года ее тело было обнаружено в Вышгородском районе Киевской области. По предварительным данным экспертизы тела, Ирина умерла от многочисленных колото-резаных ран.

Отец Дмитрия Юрий Россошанский признался в убийстве Ирины.