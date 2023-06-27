Суд арестовал земли Марченко более чем на 300 миллионов
Сотрудники прокуратуры (Фото:Офис генпрокурора)
Суд наложил арест на земельные участки Оксаны Марченко, супруги лидера запрещенной пророссийской партии ОПЗЖ Виктора Медведчука, общей стоимостью более 303 миллионов гривен.
Об этом сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора.
По ходатайству Бориспольской окружной прокуратуры суд арестовал земельные участки лесохозяйственного назначения площадью 9,5 га и базу охоты и спортивно-любительской ловли площадью 3021 кв. м.
Как пояснили в прокуратуре, речь идет о земельных участках с имущественным комплексом, которые находятся в собственности и пользовании обществ, фактическими конечными бенефициарными владельцами которых являются Марченко и экс-министр доходов и собраний времен Януковича.
Бывший министр переоформил компанию-собственника имущества на третьих лиц. Стоимость арестованных участков составляет более 303 миллионов гривен.
Продолжается процедура передачи арестованного имущества Национальному агентству по розыску и менеджменту активов, полученных коррупционным путем.
Досудебное расследование по факту злоупотребления служебным положением осуществляет Бориспольское ГУНП в Киевской области.