Суд арестовал земли Марченко более чем на 300 миллионов

27 июня, 18:43
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Сотрудники прокуратуры (Фото:Офис генпрокурора)

Сотрудники прокуратуры (Фото:Офис генпрокурора)

Суд наложил арест на земельные участки Оксаны Марченко, супруги лидера запрещенной пророссийской партии ОПЗЖ Виктора Медведчука, общей стоимостью более 303 миллионов гривен.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора.

По ходатайству Бориспольской окружной прокуратуры суд арестовал земельные участки лесохозяйственного назначения площадью 9,5 га и базу охоты и спортивно-любительской ловли площадью 3021 кв. м.

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Как пояснили в прокуратуре, речь идет о земельных участках с имущественным комплексом, которые находятся в собственности и пользовании обществ, фактическими конечными бенефициарными владельцами которых являются Марченко и экс-министр доходов и собраний времен Януковича.

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Бывший министр переоформил компанию-собственника имущества на третьих лиц. Стоимость арестованных участков составляет более 303 миллионов гривен.

Продолжается процедура передачи арестованного имущества Национальному агентству по розыску и менеджменту активов, полученных коррупционным путем.

Досудебное расследование по факту злоупотребления служебным положением осуществляет Бориспольское ГУНП в Киевской области.

Редактор: Евгений Василенко

Теги:   Виктор Медведчук Оксана Марченко

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