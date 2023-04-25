Более миллиарда гривен. Суд арестовал активы жены Медведчука Марченко в металлургическом гиганте Украины 25 апреля, 10:47 Оксана Марченко (Фото:t.me/SBUkr)

Суд арестовал активы супруги подозреваемого в госизмене экс-нардепа Виктора Медведчука Оксаны Марченко в металлургическом гиганте Украины Запорожском заводе ферросплавов.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы СБУ во вторник, 25 апреля.

Общая стоимость заблокированных активов составляет более миллиарда гривен.



В СБУ заявили, что решение суда касается 13,7% акций предприятия, которыми супруга Медведчука владеет через четыре офшорные компании.

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Запорожский завод ферросплавов является монопольным производителем металлического мангана в Украине и входит в список крупнейших металлургических компаний в Европе. Арест активов обезопасит их от продажи или перерегистрации на подставных лиц и в дальнейшем позволит передать в пользу нашего государства.

Ранее благодаря СБУ было арестовано имущество Марченко на общую сумму более 6 миллиардов гривен.

Мероприятия проводились в рамках уголовного производства по подозрению супруги Медведчука в финансировании российских оккупационных группировок.

В феврале этого года следователи Службы безопасности сообщили фигурантке о подозрении по ч. 3 ст. 110−2 Уголовного кодекса Украины (финансирование действий, совершенных с целью насильственной смены или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины).

В настоящее время продолжаются следственные действия по установлению всех обстоятельств преступления и привлечения виновных к ответственности.

Расследование проводили сотрудники СБУ в Ивано-Франковской области при процессуальном руководстве областной прокуратуры.