Незаконная собственность жены Медведчука. Суд забрал у Марченко земли на берегу Днепра стоимостью более 204 млн гривен 19 мая, 12:04 Земли под Киевом, которые незаконно принадлежали Марченко, вернули в собственность государства (Фото:Скриншот видео Оксана Марченко/YouTube)

Киевская областная прокуратура отстояла в суде право государства на земли на берегу Днепра, которые находились в незаконной собственности у жены экс-депутата от ОПЗЖ Виктора Медведчука Оксаны Марченко.

Как сообщили в пресс-службе Офис генпрокурора, речь идет о земельных участках лесохозяйственного назначения площадью 9,5 га стоимостью более 204 млн грн.

Прокуроры доказали, что часть лесного участка на берегу Днепра в Бориспольском районе была отведена в частную собственность вопреки требованиям законодательства.

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В дальнейшем землю внесли в уставный фонд юридических лиц, бенефициаром которых является Марченко.

Учитывая нарушение требований законодательства, областная прокуратура обратилась в суд.

Иск о возвращении земель в госсобственность удовлетворил Хозяйственный суд Киевской области.

Марченко объявлена в розыск украинскими правоохранителями. Ее подозревают в финансировании действий, совершенных с целью насильственного захвата или свержения конституционного строя либо захвата государственной власти (ч.3 ст. 110−2 УК Украины).

В феврале СБУ сообщила Марченко о подозрении по ч. 3 ст. 110−2 УКУ. По данным следствия, подконтрольные ей компании переводили миллионы гривен на счета росгвардии и МВД РФ в оккупированном Крыму. Позже ее вызвали на допросы в СБУ в Ивано-Франковске.



Оксана Марченко покинула Украину за несколько дней до начала полномасштабного вторжения России. Накануне полномасштабной войны она уже записывала видео из Москвы с певцом Николаем Басковым, который поддерживает преступный кремлевский режим.