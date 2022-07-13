Вопрос не в чудо-оружии. Какие цели должны поражать ВСУ для максимальной эффективности западных вооружений — генерал Кривонос 13 июля, 14:45 Боевое применение HIMARS (Фото:Pavlo Narozhnyy/via REUTERS)

Залог успеха ВСУ в войне с РФ — не столько в получении западного «чудо-оружия», сколько в правильном избрании целей и точности их накрытия, считает генерал Сергей Кривонос, бывший заместитель секретаря СНБО и первый заместитель командующего Сил спецопераций в 2016—2019 годах.

Об этом Кривонос заявил в интервью украинской журналистке Елене Трибушной, отвечая на серию вопросов о значении оружия типа РСЗО HIMARS в этой войне и целях, которые стоило бы поражать Украине из подобных систем — в частности, дискутируя о целесообразности ударов по аэродромам в Беларуси.



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«Вопрос дипломатического и военного направления. Я как военный могу ответить: я бы уничтожил технику на белорусских аэродромах, потому что они не белорусские — эти аэродромы полностью отданы россиянам, персонал там российский, охраняют эти аэродромы россияне и периметр 5 километров вокруг аэродрома уже российский — ни одного белоруса, ни военного, ни гражданского. […] Давайте так дипломатично построим ответ», — отметил Кривонос, объяснив, что в таком случае ВСУ уничтожали бы на территории Беларуси «непосредственно российские базы, являющиеся российской территорией».

В то же время он напомнил, что у Украины есть не только американские HIMARS, но и собственные комплексы Ольха и Ольха-М, которые позволяют стрелять на расстояние до 120 км. «Но мы не вкладывали деньги в развитие собственного оборонно-промышленного комплекса. И давайте вспомним, что даже в январе этого года Верховная Рада забрала 50 миллиардов, которые шли в бюджет Вооруженных Сил. Понимаете, какое количество собственного оружия мы могли закупить для Вооруженных Сил на 50 миллиардов? Это достаточно хорошая цифра. А сейчас мы как нищие просим „дайте то, дайте то“ — и верим в чудо-оружие. Вопрос же не в чудо-оружии, а в нахождении целей, которые нужно поразить, и в точности накрытия этих целей», — подчеркнул Кривонос.

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